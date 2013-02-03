Интервью с главой Центризбиркома Республики Беларусь Лидией Ермошиной

Лидия Михайловна, мы Вас поздравляем с днем рождения, который случился на неделе у Вас, и дарим Вам букет со смыслом. Ведь фиолетовый цвет – это цвет Вашего имени, Вы не знали?

Нет. Спасибо.

А еще Ваше имя означает то, что Лидия обожает мужское окружение и очень волевой и выносливый человек. Правда?

Да, это так. Хотя, вообще, с точки зрения, в переводе с греческого, это имя означает просто «живущая». Ведь даже страна была такая – Лидия.

Вам мужчины посвящают стихи, и Ваш подчиненный Николай Лозовик...

Николай Иванович черпает, как и журналисты, кстати, вдохновение в интернете, но я думаю, что вот моя власть как Музы все-таки слабеет время от времени, как-то чаще он раньше писал, и вдохновение. Но, тем не менее, долг свой выполняет. И каждый день рождения я получаю его стихотворение. Кстати, его всегда с особым нетерпением ждет моя мама.

Где Вы черпаете вдохновение для Избирательного Кодекса? На этой неделе у Президента обсуждали возможные изменения, которые лягут в основу законопроекта, кажется, в мае месяце...

Да.

А где черпаете?

Ну, естественно, из своего богатого опыта, опыта профессионального, разумеется. Просто-напросто последняя избирательная кампания показала, что у нас, оказывается, многими нормами можно злоупотреблять. Время изменилось, кандидаты, скажем так, стали менее законопослушными, и, следовательно, закон надо менять.

Мы уже 2 раза вносили изменения...

А нет предела совершенству. Если вы следите за политикой соседних государств, то можете увидеть, что практически избирательное законодательство меняется там после каждой избирательной кампании. И каждый раз это является новым словом. По крайней мере, по уверению. Обратите внимание: наши соседи, они от мажоритарной системы перешли к пропорциональной, сейчас от пропорциональной переходят к частично мажоритарной. Кто еще какие-то модификации изобретает. Поэтому у нас. Все-таки, все это время радикальной ломки закона не было. Мы эксплуатируем одну и ту же избирательную систему.

Вы как-то заявляли, что являетесь сторонником пропорциональной системы, но, в то же время, у нас мажоритарная. Вы изменили свое мнение?

Нет. Я не изменила. Но дело в том, что мы не можем себе позволить переход на иную избирательную систему, пока не поменяем Конституцию. Конституция Республики Беларусь содержит такой Институт, как Институт отзыва депутата. Депутата, который не справляется со своими обязанностями, избиратели могут отозвать. Отозвать депутата, избранного по партийному списку, как вы понимаете, невозможно. Что же касается другого плюса, кстати, это то, что данная система, именно мажоритарная, именно она поддерживается избирателями в своем большинстве. Ну, смотрите: лозунги Болотной Площади: «Возврат к мажоритарной системе». Посмотрите на другую нашу соседку, Украину, где именно по требованию митингующих страна перешла наполовину к мажоритарной системе. Поэтому среди избирателей, конечно, всегда гораздо более востребована система персонального выбора, которая существует у нас.

Мы привыкли в лицо смотреть.

Да. В лицо смотреть, знать пофамильно, знать, к кому можно придти на прием. А что касается партийных списков, то это все напоминает, помните, знаменитый рассказ Райкина. Когда там: «Кто шил костюм?» - Встает бригада и говорит: «Мы!» И все. Спросить нечего.

Так, может, и не стоит нам задумываться о пропорциональной системе, коль и аргументы такие, и у соседей опыт негативный?

Нас все равно заставит, приведет к этому жизнь. В конце концов, депутат-мажоритарий – это, все-таки, такой очень индивидуальный политик. Он, прежде всего, действует от имени избирателей, зачастую своих избирателей, даже на республиканском уровне. Что же касается пропорциональной системы, она позволяет формировать некие группы политиков (а это именно политические партии), которые развивают политическую систему стороны, обеспечивают политическую преемственность во власти, ну, и позволяет образовать то, что, все-таки, необходимо: системную оппозицию.

Вы рассчитываете на позитивные оценки ОБСЕ после принятия изменений в Избирательном Кодексе?

Я не думаю. В силу того, что хотя бы одно из наших предложений, скажем так, прямо противоречит пожеланиям ОБСЕ, а именно: как вы знаете, напомню: ОБСЕ написало в своих замечаниях, что нужно сделать все для того, чтобы кандидаты в депутаты говорили все, что угодно, в том числе и прямо и предусмотрели, призывали к бойкоту. Мы же теперь прямо предлагаем это дело запретить. Мы выводим. Пожалуйста, говорите о бойкоте, но при чем тут предвыборная программа кандидата? При чем тут время, которое дается для предвыборного выступления на телевидении и деньги? Вот поэтому делайте все, но в других рамках. Не как кандидаты, а просто как граждане.

Давайте вернемся к тому Парламенту, который недавно избрали, коль Вы заговорили о «новичках». Кому проще, старожилам, продвигать свои идеи и отстаивать идеи своих избирателей, или же новичкам, которым еще нужно время? У нас есть дедовщина в Парламенте?

Полагаю, что нет. По крайней мере. Я признаков этого не наблюдала. Что же касается идей, ну, конечно же, проще «старичкам»: вообще, любой опыт способствует тому, что человек, когда начинает работать, если он, конечно, не разленился, работать гораздо более качественно. По крайней мере, он знает процедуру. У новичка есть огромные преимущества: свежесть взгляда, еще тесная связь с избирателями, этакий молодой хороший, я бы сказала, наивный добрый романтизм.

В интернете гуляет Ваш знаменитый рецепт борща от Лидии Ермошиной.

Да.

Так как же его готовить?

Ну, там все написано в интернете.

Там написано 15 минут, но я сомневаюсь, что за 15 минут можно борщ приготовить.

Не, там, наверное, какие-нибудь щи по-шаляпински (смеется). Но для того, чтобы что-то приготовить за 15 минут, значит, до этого нужно проделать большую работу. Плюс сварить бульон, а это час. Подготовить овощи, пока варится бульон – на это тоже уходит минут 20. Поэтому я думаю, что меньше, чем за час двадцать наваристый борщ не сделать.

А сколько ожидать, коль мы заговорили о борще, того самого единого рецепта оценки выборов ОБСЕ? Ну, кто-то любит борщ со сметаной, кто-то без мяса, диетический. И Россия, и Украина, и Казахстан требуют от ОБСЕ разработки единых критериев.

Никогда не будет этих единых критериев, потому что во всей Европе выборы проводит МВД, а у нас избирательные комиссии – какие единые критерии? Когда они говорят не менее одной трети состава избирательных комиссий должны представлять политические партии, они имеют в виду только оппозиционные политические партии. Потому что все те, кто не оппозиционные, у них провластные. Приезжала накануне выборов оценочная миссия, то они встречались с представителями 10 организаций политических, общественных и так далее. И их этих 10 только одна организация была из тех, которую называют провластной, а именно – «Белая Русь». Все остальное – оппозиционные, в том числе и незарегистрированные.

А почему наблюдателей ОБСЕ в штате Техас выгоняют с избирательных участков и грозятся дело до уголовного, до суда, но там выборы на глубоко профессиональном уровне?

Они утверждают, что демократия Соединенных Штатов, как и старых стран Европы, скажем так, старая демократия, уже находится на таком уровне общественного доверия, что они могут себе позволить все. Это, в любом случае, все их действия, и анти-наблюдательные, анти-ОБСЕшные, они все равно не влияют на общественное настроение. И поэтому им это можно, зрелая демократия может себе позволить и некоторые отступления, а все эти стандарты нужны нам, поскольку мы все, так сказать, в этом...

...молодые и зеленые.

Да, новообращенные.

То есть в ближайшее время борщ будет по разным рецептам?

Давайте вспомним, что они борщ вообще не едят. Они гамбургеры кушают. Борщ – это вообще не американский продукт, я думаю, не европейский тоже.

Но гамбургеры во всем мире по единым стандартам.

Да, по единому, но это тоже навязанное. Это, понимаете, гамбургеры, которые навязаны всему миру, весь этот фастфуд – это такой же есть фастфуд политический. Видит ту самую пресловутую политкорректность, когда государство обществам навязывает чуждые антихристианские взгляды и антихристианскую мораль. И, по-моему, события во Франции, когда происходят митинги, запрещающие, направленные на запрет усыновления детей однополыми парами, прежде всего, потому что здоровые силы в обществе просто стремятся к тому, чтобы дети росли в обычных условиях, в условиях обычной христианской морали. Так это все уже неполиткорректно. Это все противоречит тому фастфуду, как противоречит гамбургеру борщ.

Вернемся к изменениям, которые введут в нашем ИК, я так полагаю, что по новому кодексу мы сможем выбирать местных депутатов в будущем году?

Да. Одно могу сказать, что все меры, в принципе, будут направлены на удешевление как выборов, так и содержания системы государственных органов, ну, и, думаю, на повышение эффективности. Но местные выборы, и так у нас отменен барьер явки избирателей, там система относительного большинства. Единственное, что там изменится, некоторые требования к предвыборной агитации и пропаганде, это то, что мы говорили, бойкот, это возможность образовывать предвыборные личные фонды, это необходимость информирования избирателей – каждый избиратель будет получать накануне выборов не только почтовую открытку, но и буклет, где он будет уже идти на избирательный участок осознанно. Вбросили ему листовку или не вбросили – уже будут необходимые справочные материалы, кто же баллотируется по его избирательному округу, где работает этот человек, на какие средства он живет и так далее.

Учитывая тот путь, по которому сейчас пошла Россия, устроила огромное политическое шоу онлайн в интернете, мы не планируем что-то подобное?

Во-первых, давайте не будем забывать, что все это было вложено в выборы президента. Это понятно, это главная избирательная кампания страны, в нее вкладывалось. Это все вкладывалось, прежде всего, по свежим впечатлениям именно по той негативной реакции, которую Россия получила после прошедших парламентских выборов. И поэтому им обязательно нужно было, это были необходимые меры, направленные на повышение доверия в обществе к итогам выборов. Планируем ли мы? Вы знаете, мы в виде эксперимента ведь тоже и веб-камеры включаем, и так далее. Но давайте не будем забывать, что если говорить о расходах и о бережливости, оснащение избирательных участков этим оборудованием будет стоить дороже, чем сами выборы.

Да и нужно ли? По-моему, наш менталитет – «Главное, чтоб буфет работал» и самодеятельность была. Вот это Вы нам обещаете на выборах?

Да, тем более, что это организуем не мы, а местные власти, а они это делают с большим удовольствием. Поэтому я думаю, что это все будет, тем не менее, я бы не относилась к этому столь легко. Конечно, избирателей нужно информировать, и мы готовы. Вот, например, есть предложение ОБСЕ, которое мы будем исполнять без всякого изменения в законе, Центральная комиссия, возьмем это на себя. А именно, они требуют, чтобы с итогами выборов каждого участка можно было ознакомиться в интернете. Центральная комиссия возьмет на себя это. Мы будем размещать по итогам выборов сведения по каждому избирательному участку. То есть любой, сидя дома, даже если он лишен избирательного права, сможет проверить и свериться со своими впечатлениями. Это очень много. Это тоже хорошее информирование избирателей.

И Вам будет проще, мы-то привыкли с вами до глубокой ночи каждый час прямые включения делать в ночь выборов. Или это не исключает интернет?

Нет, это не исключает. Это будет идти параллельно, что касается местных выборов, как помните, мы не делаем информационного центра, но я думаю, что телевидение все равно здесь будет дежурить. Ну и потом, любой же женщине приятно видеть себя на экране. Поэтому все будет, как обычно.

Лидия Михайловна, а про торт «Кутузов» тоже наврали в интернете?

Нет, не наврали, я, действительно, его собиралась испечь, но путь в ад вымощен благими намерениями. Так я его и не испекла, но сразу могу сказать, в силу того, что некому есть: сын отказывается от сладкого, а одна я торт «Кутузов» не осилю.

Так для Николая Ивановича в благодарность за стихи...

Николай Иванович предпочитает кусок сала.