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Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

01 февраля 2013 17:20
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Документ направлен на создание и поддержание на объектах атомной энергетики республики эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение предусматривает разработку и совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы с учетом требований норм МАГАТЭ, разработку системы кризисных центров Беларуси, подготовку специалистов в сфере ядерной безопасности.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия

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