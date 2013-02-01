Новости Беларуси. Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Документ направлен на создание и поддержание на объектах атомной энергетики республики эффективных средств защиты от потенциальной радиационной опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соглашение предусматривает разработку и совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы с учетом требований норм МАГАТЭ, разработку системы кризисных центров Беларуси, подготовку специалистов в сфере ядерной безопасности.