Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям Беларуси

Президент Александр Лукашенко сегодня, 1 февраля, вручил государственные награды. Ордена и медали, а также почётные звания получили заслуженные люди страны - строители, рабочие, спортсмены, военные, гос-служащие, сотрудники право-охранительных органов, деятели культуры и искусства.

Сразу после вуза Абдулвагаб Вагабов приехал из горного Дагестана в Беларусь. Здесь и построил свое семейное счастье: женился и вырастил детей. Начинал простым мастером, а сегодня стоит у руля крупной строительной организации Гродно. Именно под его руководством ввели в строй ГЭС на Немане, «Красносельскстройматериалы», а сейчас трудятся над объектами белорусской атомной станции.

Абдулвагаб Вагабов, генеральный директор ОАО «Гроднопромстрой»:

Я со своей семьёй не мыслим дальнейшую свою жизнь без Беларуси. У меня отец инвалид войны будучи, всегда меня напутствовал, что заслужи благодарность белорусских людей.

Из рук Александра Лукашенко строитель Вагабов получает Орден почета. Президент замечает, что толерантная Беларусь стала домом для многих. Но немногим в стране выпадает честь получить государственную награду или почетное звание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это признание ваших заслуг и знак глубокой благодарности за многолетний кропотливый труд. В этом зале собрались люди абсолютно разных профессий. Мы чествуем тех, кто строит дома и производственные объекты, тех, кто успешно трудится на предприятиях, кто защищает мир и покой граждан, отстаивает честь страны на спортивных состязаниях, тех, кто хранит и преумножает духовные сокровища нации и передает их молодому поколению.

С первого взгляда не скажешь, но хрупкая Настя – чемпионка по самбо. В свои 25 девушка стала заслуженным мастером спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Архипова, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по самбо:

Помню свои первые соревнования. Это Первенство Европы среди девушек. Когда я впервые услышала в свою честь гимн, это было очень приятно. Сейчас я являюсь трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы, поэтому приятно за свои труды, за годы, проведенный в спорте, получать награду.

Не случайно в преддверии Дня защитников отечества среди награжденных столько людей в погонах. В идеальных мундирах, чеканя шаг, подходили они к президенту.

Александр Лукашенко:

Особо хочу отметить офицеров и личный состав внутренних войск МВД, которые обеспечивают безопасность граждан, в том числе и при проведении культурных, спортивных, общественно-политических мероприятия. Примите искреннюю признательность от лица белорусского народа за верность долгу, неравнодушие и мужество.

Некогда один мудрый философ сказал, что истинные заслуги человека измеряются не какими-то необыкновенными подвигами, а каждодневным трудом.

Владимир Митофонов, рабочий ремонтно-механического цеха ООО «Белвторчермет»:

Наша работа, конечно, тяжеловатая. Но мы стараемся работать. Я уже 43 года проработал на одном предприятии.

В зале было как никогда много творческих людей. Это артисты, художники, музыканты. Заслуженным деятелем культуры стал директор Национальной библиотеки. Совпадение или нет, но именно в Год книги удалось пополнить национальную сокровищницу.

Роман Мотульский, директор Национальной библиотеки Беларуси:

Прошлый год был для нас очень удачным. Мы смогли приобрести более 500 редких старопечатных книг. Это те книги, которые возвращаются на свою родину, возвращаются в Беларусь. Те, которые являются основой нашей культуры.

Первым среди всех педагогов Белгосуниверситета обладателем ордена Скорины стал Вячеслав Рагойша - литературовед, профессор. Это человек, который разбирается в литературе «от и до».

Вячеслав Рагойша, заведующий кафедрой теории литературы Белгосуниверситета:

Вы ведаеце, ёсць полюс холаду і ёсць полюс цяпла. Для мяне гэты полюс цяпла — Беларусь. І я працаваў, і працую для Беларусі.