Александр Лукашенко потребовал обеспечить надежное противодействие вызовам и угрозам погранбезопасности

Новости Беларуси. Президент требует обеспечить надёжное противодействие вызовам и угрозам погранбезопасности. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по утверждению решения на охрану государственной границы Беларуси в 2013 году. Глава государства подчеркнул, что ранее особое значение придавалось выработке мер по повышению эффективности работы погран-ведомства, и сейчас настало время посмотреть, насколько полно и качественно выполняются данные поручения.

Ежегодное утверждение президентом решения на охрану госграницы на этот раз прошло в новом формате. Он расширился до совещания. За столом не только пограничники, военные и представители Совбеза, но и всех ведомств, которые так или иначе обеспечивают охрану рубежей. Другими словами, ведомства системы нацбезопасности страны. В таком составе нужно проанализировать что уже сделано и что еще предстоит сделать для надежного противодействия возникающим угрозам и вызовам.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В минувшем году, да и ранее, мы неоднократно и в различных форматах рассматривали вопросы обеспечения пограничной безопасности. Поводом для этого стали как проведение антибелорусской санкционной политики со стороны Запада, провокации на границе, так и обострение проблем, связанных с ее защитой. Все это требует особого внимания и серьезного анализа сложившейся системы охраны наших рубежей.

Ситуация с нарушением государственной границы, последним нарушением, привела к необходимости принимать строгие кадровые решения. Также мною были даны соответствующие поручения по совершенствованию системы обеспечения охраны границы и улучшению межведомственной согласованности в этой сфере. Особое значение придавалось выработке мер по повышение эффективности работы нашего пограничного ведомства.

Глава государства также прокомментировал некоторые домыслы, циркулирующие в органах погранслужбы.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, что значит для меня государственная граница. Наверное, бывших военных вообще не бывает, и это относится в полной мере и ко мне. Я – бывший пограничник. А как известно, бывших пограничников не бывает. И этим многое сказано. На этом базируется мое личное отношение к пограничной службе и к военным людям в зеленых фуражках. Поэтому некоторые разговоры, которые, как меня информируют, бродят в пограничном ведомстве, что якобы нынешний руководитель пограничного ведомства не вхож к Президенту – все это полный бред. У руководителя пограничного ведомства есть прямая связь с Президентом в любое время суток. Он это знает, и я попрошу, вы доведите до некоторых своих некоторых офицеров. Для меня полковник Боечко – это такой же офицер, как и все предыдущие руководители пограничной службы. Все сидящие за этим столом, министры и высокие должностные лица, имеют одинаковую связь с Президентом.

Хочу, чтобы это услышали все пограничники, которые защищают и обороняют нашу страну.

Поэтому все эти досужие разговоры должны быть прекращены, а пограничники должны заниматься своим конкретным делом – ходить по последнему метру нашей земли, а это дано право только этим людям, гордиться этим и с гордостью защищать мир и покой белорусского народа. Это наша каждодневная задача, и народ должен быть уверен, что мы ее выполним.

В 2012 году пограничники задержали сотни нарушителей границы. Выявлено около девяти тысяч потенциальных незаконных мигрантов. Наибольшее число попыток нарушения границы пресечено на польском, украинском и литовском направлениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Противодействие незаконному перемещению через границу материальных ценностей пополнило казну на 78 млрд рублей. Пресечено девять каналов контрабанды наркотиков, задержано более 95 кг наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 42 единицы оружия, почти пять тысяч единиц боеприпасов.

Александр Боечко, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Можно констатировать сегодня, что потоки лиц и транспортных средств, которые пересекают государственную границу и транзитом следуют в том числе через Республику Беларусь, увеличены. В 2012 году пропущено 29 млн 100 тысяч человек, порядка 10 млн транспортных средств, что соответствует общей тенденции к увеличению движения лиц и транспортных средств через границу на современном этапе.

Госпогранкомитет и Вооруженные силы Беларуси улучшили взаимодействие. Теперь обмен информацией, постановка задач, доклады об обнаружении воздушных целей будут проходить быстрее.

По итогам совещания президент утвердил решение на охрану госграницы в 2013 году. Основные усилия сосредоточат на рисках и вызовах, которые поступают на территорию Беларуси извне. Также будет применен ряд новых подходов в вопросах организации охраны рубежей, использовании имеющихся сил и средств.