Интервью с Борисом Батурой, Председателем Миноблисполкома

Новости Беларуси. Сердце Беларуси – так по праву называют Минскую область, и не только благодаря ее географическому положению. Центральный регион – лидер по многим показателям в республике, будь то промышленность, сельское хозяйство, культура или образование. Но главное богатство нашей земли – конечно же, люди. Этот выпуск посвящен юбилею Минской области. 15 января она отметила свое 75-летие.

15 января 1938 года стало знаковой датой Центрального региона. После установления советской власти на территории бывшей Минской губернии образовалась Минская область. Площадь региона охватывала более 27 тысяч квадратных километров. В состав области вошел 21 район. Создавались новые промышленные предприятия, активно развивались спичечные и музыкальные фабрики в Борисове, кожевенный завод, насчитывалось почти 2 тысячи колхозов.

И на современном этапе столичная область – один из наиболее экономически развитых регионов республики. Агропромышленный комплекс Минщины производит четверть валовой продукции сельского хозяйства. Ведущее место в экономике области принадлежит промышленности. Предприятия Центрального региона известны во всем мире. Брендами области и всей страны по праву считаются солигорские «Беларуськалий» и жодинский «БелАЗ». Регион – один из лидеров по привлечению инвестиций.

На Минщине строится жилье, новые производства, активно развивается социальная инфраструктура, обновляются и строятся с нуля новые школы, больницы, спортивные объекты. Главная ценность региона – его трудолюбивые люди. Среди почти полуторамиллионного населения – сотни почетных граждан, героев труда, передовиков производства, знаменитых спортсменов и творческих людей.

На летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне медальную копилку страны спортсмены области пополнили тремя медалями. А уроженец Червеня Олег Новицкий 23 октября 2012 года стал третьим в истории Беларуси человеком, который отправился в космос.

Празднования юбилея Минщины в 2013 году будут поистине грандиозными. Торжества пройдут на протяжении всего года в каждой районе области, а подарками жителям Центрального региона станут новые объекты. Так, будет построен стадион в Борисове, физкультурно-оздоровительные комплексы в Столбцах, Червене и Воложине, плавательный бассейн в Березино, детские сады в Слуцке и Смолевичах и школа-сад в Солигорске, дома семейного типа в Воложине и Слуцке. После реконструкции примут посетителей дома культуры в Мачулищах и Колодищах Минского района.

Подарок, достойный юбиляра! Основные праздничные мероприятия по случаю дня рождения Минской области запланированы на 18 января.

Накануне в Молодечно открыли новый цех завода «Амкодор». Главным гостем торжества стал Председатель Миноблисполкома Борис Батура. С Борисом Васильевичем мы поговорили о жизни Центрального региона, о том, что сегодня волнует жителей области, об успехах и амбициозных проектах и даже немного о личном, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Борис Васильевич, 75-летие Минской области – это очень хороший повод, чтобы подвести какие-то итоги развития региона. По Вашему мнению, чем вправе гордиться жители региона, какими достижениями и успехами?

Борис Батура, Председатель Миноблисполкома:

Действительно, 15 января мы будем праздновать юбилей нашей области, 75-летие, и я должен сказать, что мы с неплохими результатами подходим к этому празднованию. Достаточно сказать, что Минский регион – Центральный регион, и ведущий регион в нашей стране. И для подтверждения своих слов я приведу такие цифры. Валовый региональный продукт в нашей области составляет 14,6% от ВВП республики (а это второе место после Минска). Инвестиции в основной капитал - 19,8% от всех инвестиций страны (это тоже второе место после Минска, но, кстати, по этому показателю мы периодически выходим и на первое место). Объемы сельхозпродукции составляют четверть валовой продукции сельского хозяйства всей страны. Да и по многим другим показателям ведущие места мы занимаем в стране, поэтому результаты неплохие. У нас в производстве или в выпуске продукции 100% калийных удобрений – это Минская область, 77% макаронных изделий – это Минская область, 54% сахарной свеклы – Минская область. И многие, кстати, безалкогольные напитки - 46%, минеральная вода – 43% о всего объема, выпускаемого в нашей стране. Поэтому устойчивая работа нашего региона очень серьезно влияет на стабильность ситуации в нашей стране в целом. И мы, конечно же, этим горды, но и знаем свою ответственность, понимаем всю важность всего того, что мы должны сделать для государства, и мы серьезно настроены и дальше работать над тем, чтобы те позиции, которые завоеваны, не терять, а, наоборот, наращивать.

Если говорить более подробно, Минщину часто называют жительницей всей нашей страны, всей Беларуси, и в прошлом году мы собрали внушительный урожай, это более 2 миллионов, по-моему, 300 тысяч тонн. Как удается аграриям удерживать такие внушительный позиции? Какие задачи ставим на 2013 год?

Борис Батура:

Мы, действительно, в прошлом году собрали в амбарном весе 2 миллиона 300 тысяч тонн. Как мы достигли этого? Главным образом, трудом работников сельского хозяйства, аграриев, и, конечно же, соблюдением всех технологических процессов, которые необходимо выполнять при организации растениеводства. И, кроме того, я считаю, что те подходы, которые осуществлены, я имею в виду по оснащению техники, здесь большую помощь и поддержку оказывает государство. А весь шлейф необходимой техники выпускается в государстве, от почвообрабатывающей техники до зерноуборочных комбайнов, и автомобильная техника. Ну и, конечно же, самоотверженный труд тех, кто задействован на этой технологической линии. И мы впервые превысили 40 центнеров с га в прошлом году, а где-то порядка 130 хозяйств – свыше 40 центнеров с га, 13 хозяйств – свыше 60 центнеров с га – и это большие достижения! В этом году мы должны собрать не менее 2,5 миллионов тонн зерна.

Говоря о больших деньгах и смелых проектах, об инвестициях, Минская область в последнее время стала очень привлекательна для инвесторов. Если вспомнить такие проекты, как Белорусско-китайский индустриальный парк, выпуск швейцарских электричек, как вы считаете, что привлекает крупный бизнес в столичном регионе и какие будут еще интересные проекты реализованы? Получится ли их реализовать, не останется ли это на бумаге?

Борис Батура:

Я считаю, что работа тех служб, которые занимаются привлечением инвестиций, которые работают с инвесторами, достаточно ответственна и позволяет говорить о том, что мы минимально свели на нет признаки бюрократизма ведения этой работы. Поэтому, конечно же, Минская область и привлекательна. Кроме того, конечно же, надо признать, что Минск – столица нашего государства, и он развиваться в промышленном плане не должен такими темпами, и вынос тех производств, которые уже есть, за территорию города Минска, конечно же, способствует привлечению и инвестора для организации и проведения этих мероприятий.

2013 год объявлен годом бережливости. Как Вы понимаете для себя эти слова, и какие мероприятия будут проводиться в области для выполнения?

Борис Батура:

Бережливость – комплекс мероприятий, позволяющий рачительно использовать различные ресурсы, такие как энергетические, материальные, в том числе и людские ресурсы. Поэтому, исходя их такого понимания этого понятия, мы подходим к решению того вопроса. Что касается в целом народного хозяйства, конечно, опять же, та же модернизация. Мы должны сокращать затраты, привлекать новейшие технологии, создавать конкурентоспособную продукцию, исходя из нашего понимания бережливости – это первое. Второе – целенаправленные мероприятия по замене, что касается теплоснабжения, это теплоисточники, замена на местные виды топлива, мы около 4 таких источников будем осуществлять в ряде районов нашей области, которые позволят сэкономить порядка 120 миллионов тонн условного топлива, а это примерно 250-280 миллиардов белорусских рублей. Замена теплотрасс дает огромную экономию. Кроме того, обывательский такой посыл, но, тем не менее, если бы каждый человек в нашем государстве заменил 75-ваттную лампочку на 25-ваттную, он бы сэкономил примерно для себя 20 рублей. А если бы по всему государству каждый человек – то это уже 16 миллиардов. Поэтому здесь, я думаю, надо рачительно к этому относиться.

А не будет ли такого, как все боятся, что из-за бережливости и экономии начнут перекраивать статьи бюджета, например, социальные статьи, инфраструктуру, обустройство дорог?

Борис Батура:

Каждый сбереженный рубль, во-первых, - это рубль заработанный. Поэтому никаких таких предостережений не должно быть. Но и бюджет этого года сформирован: 53,4% - на решение социальных вопросов. Он больше в 1,2 раза, чем был в прошлом году, и никаких проблем я не вижу, что будут какие-то сокращения. Мы предусматриваем и строительство школ, и строительство детских дошкольных учреждений, и физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, мы в этом году должны построить свыше 1000 квартир социального жилья – это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Для молодых семей мы должны построить около 350 квартир – это тоже в 2 раза больше, и по всем остальным категориям мы будем вводить в 2 раза больше жилья, чем в прошлом году. Поэтому предубеждений или понимания того, что нет средств в бюджете и сократятся социальные программы, нет, все, что положено, мы предусмотрели. Это касается и пособий, и молодым семьям, и инвалидам, и пенсионерам – все это заложено в бюджете.

Насколько я знаю, Вы сами сейчас снимаете какие-то острые вопросы, жалобы рассматриваете горожан, когда проводите приемы. Так понимаю, они бывают в районе даже несколько раз за год. Как изменилась ситуация с жалобами горожан в последнее время и как участвуют в этом вопросе местные власти, ведь, в первую очередь, они должны интересоваться проблемами жителей?

Борис Батура:

Я в прошлом году на приемах принял около 400 человек. И в некоторых, особенно в Минском районе, потому что это самый сложный район, пристоличный, мы 4 раза провели прием. И, конечно же, характер обращений меняется. Раньше было много жалоб на жилищно-коммунальное хозяйство, и были нарекания на работу торговли, исполнительной власти, отсутствие водоснабжения, газификации. Поэтому мы года 2 тому назад договорились с исполкомами, и это мы делаем в каждом исполнительном комитете, каждом сельском совете, есть программы газификации, благоустройств населенных пунктов, капитального ремонта жилья, чтобы люди знали, а не надеялись. Ведь везде повсеместно газ провести невозможно. Поэтому люди знают, что в этом году эта улица будет газифицирована, потому что есть определенные условия и население участвует, и бюджет. Поэтому мы должны рассчитывать, исходя их своих возможностей и сил. И поэтому в связи с этим, когда стало более-менее понятно, что когда будет, таких обращений стало значительно меньше. Но, тем не менее, встречаются и как бы пустые обращения, иждивенчество в некоторой степени проявляется населения, все им должна сделать власть, но разговариваем и с такими людьми, убеждаем, что он должен делать, что власть должна сделать, и стараемся выполнять сроки, которые мы намечаем.

Борис Васильевич, телезрителям всегда интересно посмотреть на человека Вашей должности немножко с другой стороны, не как на чиновника, а как на обычного горожанина, жителя Минской области. Расскажите, пожалуйста, лично для Вас каким был прошедший 2012 год?

Борис Батура:

Год удачный как для нашего региона, так для и меня лично. Я думаю, что полного удовлетворения, конечно же, нет, потому что можно было сделать больше. Скажете, что это традиционная фраза, но, тем не менее, это так, потому что уровень развития Минской области должен быть значительно выше. Я думаю. Что мы постепенно будем подходить к тому состоянию нашего региона, которое он должен занимать в народнохозяйственном комплексе нашей страны.

А как Вы встретили Новый 2013 год?

Борис Батура:

Как обычно, в кругу семьи, дети, внуки, самые близкие.

По поводу семьи. А есть ли у Вас какие-то, может быть, семейные традиции именно встречи Нового года?

Борис Батура:

Традиция, наверное, одна: мы никогда не ставим искусственных елок, только натуральная, лесная, и, по традиции, практически все участвуем в украшении как елки, так и дома. Больше других традиций, кроме кулинарных, наверное, и нету. В этот Новый год мы входим в стадию Змеи, и то, что должно было присутствовать накануне этого года, присутствовало. Кроме того, год Змеи – благоприятный год, потому что как бы кто не относился к змее, она приносит больше добра, чем плохого, потому что сколько только лекарств готовят из змеиного яда. Я думаю, что и это большая польза. И это символично. Год Змеи можно назвать даже годом здоровья, потому что, может, будем больше обращать внимание на здоровый образ жизни, отказываться от вредных привычек, сохраним здоровье – а это как раз и бережливость, в том числе сбережем деньги на лекарство. Опять же, сбереженный рубль – это доход, это наш заработок. Я думаю, что этот год будет хорошим.

Вы затронули вопрос здорового образа жизни, может быть, хобби. А у Вас хватает ли на это время и есть ли это хобби?

Борис Батура:

Редко, но стараемся хотя бы раз в неделю поиграть в большой теннис. Давно занимаюсь этим, но хотя бы раз в неделю.

А у Вас в семье тоже кто-то играет?

Борис Батура:

Нет, к сожалению, только я увлекаюсь. Да и в этом возрасте уже сложно другими видами спорта заниматься, но, тем не менее, стараюсь.

Новый год – еще и время подарков. Был какой-то случай, когда Вам подарили самый необычный подарок, может быть, он просто Вам запомнился больше всего или был дорог?

Борис Батура:

В этом году мне подарили трехтомник руководителя, раньше никто мне такого подарка не дарил, и теперь я досконально его изучаю, я считаю, что это ценный подарок. Это английское издание, там собраны афоризмы, пожелания, утверждения различных знаменитых людей, руководителей, менеджеров. И это очень полезно для нас, особенно при выполнении тех задач, которые обозначены на этот год, без этого не обойтись. Например, хороший такой посыл руководителю: «Профессионалами руководить не надо. Им надо помогать. А они все сделают, что положено». Я считаю, что это хорошее утверждение.

У человека Вашей должности должен быть особый гардероб, особый дресс-код. По поводу Вашего костюма. Кто помогает Вам выбирать костюмы, и какую одежду Вы вообще предпочитаете на работе, дома?

Борис Батура:

Я обычно сам выбираю свои костюмы, жена, может быть, рубашку купит, иногда галстук. А все остальное я делаю сам, никому не доверяю, и, в том числе, брюки глажу только сам. Но предпочитаю нормальный стиль, классический. Другое дело, что в выходные предпочитаю свободную форму одежды, и на работе в том числе.

Вы, я так понимаю, очень много времени проводите на работе. А есть ли у Вас рабочий кабинет дома?

Борис Батура:

Есть, конечно, правда, я туда мало захожу. Но кабинет есть, потому что в основном приходится работать на рабочем месте, приходится бывать очень часто в районах, и времени очень мало остается для работы в домашнем кабинете.

В интернете в последнее время очень популярны всякие социальные сети, где находят одноклассников, однокурсников. А Вы поддерживаете связь со своими одноклассниками, однокурсниками, может быть, встречаетесь где-то, по работе пересекаетесь?

Борис Батура:

Конечно. У нас ежегодные встречи, и в ближайшее время должна состояться. Мы всегда собираемся в нашей 3 школе города Волковыска. К сожалению, со многими не удается поддерживать связь, но есть 3-4 человека, с которыми мы постоянно встречаемся, поддерживаем связь, если возможно и это необходимо, оказываем помощь какую-то друг другу. Ну и, конечно, институтские друзья, выпускники, с некоторыми мы работаем, и они продолжают работать в руководстве, в исполнительной власти республики. Связь постоянно мы поддерживаем.

Повод для нашей программы, для нашей встречи – юбилей Минской области. Мне хотелось бы, чтобы Вы сказали несколько слов нашим жителям столичного региона? Может быть, поздравили бы их с юбилеем?

Борис Батура:

Конечно же, юбилейная дата значима для Минского региона, и если смотреть всю прошедшую историю, мы с вами не коснулись, мы с вами только касались работы, работы сельского хозяйства, промышленности, народно-хозяйственного комплекса. Но не хлебом единым жив человек, Минщина богата и нашими славными литераторами, классиками белорусской литературы – Якуб Колас, Янка Купала, Максим Танк. В прошлом году знаковое событие: Несвиж – культурная столица нашей страны была, космонавт родом из Червеньского района, Новицкий, находится теперь в космосе. Мы, кстати, записывали по видеосвязи, я думаю, будет такое поздравление из космоса для Минской области. Да и те достижения, о которых мы говорили. Минская область сработала слажено в прошлом году, самоотверженно работали трудовые коллективы, социальные работники, педагоги, поэтому я всем накануне Старого Нового года хочу сказать огромное спасибо и пожелать, конечно же, новых достижений, новых свершений, как можно больше счастливых дней в этом году. И в связи с тем, что Главой государства год объявлен годом бережливости, я хочу пожелать всем нам, чтобы мы берегли друг друга.