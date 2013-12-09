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Интерпол: Беларусь вносит неоценимый вклад в борьбу с международной организованной преступностью

09 декабря 2013 18:04
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Новости Беларуси. Беларусь вносит неоценимый вклад в борьбу с международной организованной преступностью. Такое мнение высказали глава Интерпола Мирей Баллестрази, а также генеральный секретарь этой международной полицейской службы Рональд Ноубл.

10 декабря белорусское бюро Интерпола отметит 20-летие. В нашей стране оно было создано в 1993 году. Одной из первых стран-членов организации Беларусь официально признала служебный паспорт Интерпола, чем подтвердила готовность к углублению международного полицейского сотрудничества. За это время благодаря службе задержано полтысячи преступников по всему миру. Она эффективно борется с наркотрафиком, торговлей людьми и экономическими преступлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Михасенко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Национального бюро Интерпола в Республики Беларусь:
За последние 20 лет мы добились значительных результатов. Количество возвращенных в доход государства измеряется миллионами долларов. Республике Беларусь и правоохранительным органам нашей страны была дана самая высокая оценка со стороны и генерального секретаря Интерпола, и представителей специализированных подразделений Интерпола.

# Милиция Беларуси # Интерпол # Кирилл Михасенко

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