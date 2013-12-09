Евромайдан в Киеве: практически блокирован правительственный квартал, снесен памятник Ленину

Новости Украины. В Киеве оппозиция практически блокировала правительственный квартал. Палатки стоят и у администрации президента.

Жертвой сторонников евроинтеграции накануне стал памятник Ленину, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером небольшая колонна с Майдана направилась к памятнику. Накинув тросы и раскачав гранитную скульптуру, молодчики свалили ее на землю. Через несколько минут фрагмент статуи принесли на Майдан. Ответственность за это взяла на себя ультраправая партия «Свобода».

По факту сноса памятника возбуждено уголовное дело. Задержано несколько подозреваемых.

Тем временем у здания Верховной Рады Украины вот уже несколько дней собираются сторонники президента Виктора Януковича. В Харькове, Донецке и Одессе созданы штабы по стабилизации политической ситуации в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.