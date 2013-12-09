Александр Лукашенко: Не дай Бог, в строительном комплексе, да и по другим направлениям (строительство – это наука для других), появятся такие же недостатки

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо выработать систему работы с руководящими кадрами. Об этом Александр Лукашенко заявил, принимая с докладом премьер-министра Михаила Мясниковича, главу Администрации Президента Андрея Кобякова и председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона. Основной темой встречи стала подготовка к проведению 10 декабря республиканского совещания по решению проблемных вопросов в строительной отрасли и совершенствованию работы с руководящими кадрами.

Глава государства обратил особое внимание на подготовку предстоящей встречи, так как на нем будет присутствовать вся руководящая вертикаль исполнительной, законодательной и судебной власти. Подобное мероприятие впервые пройдет во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Завтра у нас серьезное мероприятие. К сожалению, на высшем уровне мы не выработали систему работы с руководящими кадрами. И все получается наскоком и от случая к случаю. Благо, что актуальные вопросы выносим на рассмотрение. Я это говорю потому, Михаил Владимирович, Александр Серафимович, и прежде всего, главы Администрации это касается, что подобная система должна быть выработана. Вы, Михаил Владимирович, знаете, что мы к этому вопросу в свое время подходили и вроде бы что-то там нащупали. Поэтому нам надо определиться здесь. Минимум два раза, в полугодие – раз, мы должны проводить мероприятия такого рода. Ну, как раньше, я часто параллели провожу, проводили пленум ЦК, даже еще чаще. Чтобы ориентировать людей, на уровне Президента проводить, на решение важнейших задач, которые стоят перед нашим обществом.

Значит, первый вопрос – это система. Системы этой пока нет. Самое главное – содержание, с чем уедут люди с этого мероприятия. Естественно, главный вопрос, главное в мероприятии – это доклад, с которым выступит президент.

Должен сказать, что я посмотрел, притом внимательно посмотрел, писанину эту. Ну, инструкция с восхвалением некой группы Кобякова. На каждой странице – ссылка по пять раз на работу группы, ее великую результативность, ее советы и так далее. Но, во-первых, это не дело президента, Михаил Владимирович, одобрять и поддерживать, даже если очень эффективную, группу. Во-вторых, мы еще посмотрим эффективность работы этой группы. И запомните: все, что наработала группа, Михаил Владимирович, – это материал для размышления в Правительстве. Какой бы ни был великий Кобяков и те, кого он собрал, работа проведена большая и, наверное, эффективная, все-таки вам надо принимать решения.

В новый год мы должны выйти с новым строительным комплексом. А там куча предложений по нормотворчеству. И уже сегодня надо эти решения принять. Но самое главное – посмотреть, какие решения и рекомендации группы надо поддержать, а какие – нет.

С 1 января 2014 года мы эти проблемы должны решать. И не дай Бог, в строительном комплексе, да и по другим направлениям (строительство – это наука для других), появятся такие же недостатки, которые мы наблюдали и в этом году, и в прошлые годы. Надо вернуть лицензирование – возвращайте. Надо усилить контроль – усиливайте. Но расхлябанности в работе с населением не должно быть. Особенно там, где организации прикасаются к деньгам людей. Взяли у людей деньги, пообещали в этот срок ввести за эту цену – вводите. И с хорошим качеством. Нет – полностью компенсация, даже в двукратном размере, чтобы люди на нас не обижались. Допустили правонарушение – в тюрьму.