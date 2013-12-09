Александр Лукашенко: На нашу судебную систему можно молиться

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 декабря встретился с председателем Верховного Суда Валентином Сукало. В центре внимания была судебно-правовая реформа, которая должна улучшить качество и оперативность правосудия.

Глава государства интересовался и организационно-психологическим аспектом предстоящих новшеств. Ведь речь идет о перестановке кадров в судейской системе.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все решения по созданию новой системы, судебной системы, в стране приняты. И с 1 января 2014 года мы в этой системе живем. Так я понимаю?

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Республики Беларусь:

Да, мы уже приступили к реализации.

Александр Лукашенко:

Вот хотелось бы знать, что вас настораживает в данный момент. И, конечно же, меня интересуют настроения и в Верховном Суде (бывшем, так сказать, Верховном, ну, пока еще настоящем), и в Высшем хозяйственном суде. Нам ни в коем случае нельзя допустить некого недопонимания этих вопросов. Ясно, что корпоративность судебной системы высокая, поэтому очень тонкой и аккуратной должна быть работа. Других судей у нас нет.

Народ нас критикует за судебную систему, за работу судей. Но мы-то знаем, какие судебные системы вокруг и как работают судебные системы в других государствах. На нашу судебную систему можно молиться. Но, тем не менее, люди предъявляют претензии. И нам надо более аккуратно подходить к формированию новой судебной системы, чтобы мы действительно не обидели самое главное – судей, которые будут работать завтра. И чтобы ситуация не ухудшилась, и чтобы им тоже не хуже было работать, чем вчера.

Мы приняли решение и мы этим путем должны идти. Оно выверенное, оно, главное, соответствует жизненным потребностям нашего государства.

Накануне глава государства подписал пакет документов, направленных на совершенствование деятельности судов и органов юстиции. В связи с объединением Верховного и Высшего хозяйственного судов предусматривается создание общих органов судейского сообщества. Также к Верховному Суду переходят все функции по организационному, материально-техническому и кадровому обеспечению деятельности судов общей юрисдикции. Кроме того, судебных исполнителей общих и хозяйственных судов объединят в единую службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентин Сукало рассказал, как ведется работа по основным организационным и кадровым направлениям судебно-правовой реформы.

Валентин Сукало:

Мы приступили к практической реализации самих положений судебно-правовой реформы, принятых в последнее время, и, конечно, главе государства был доложен целый ряд вопросов: практических, организационных и кадровых, которые необходимо принять до 1 января следующего года. И глава государства еще раз подчеркнул, что основная цель судебно-правовой реформы – это, конечно, получения качества правосудия, его доступности, гласности, оперативности правосудия. Чтобы правосудие было в интересах наших людей.