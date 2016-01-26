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Индийская компания заключила 5-летний меморандум на поставку белорусских калийных удобрений

26 января 2016 13:39
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Новости Беларуси. Индийская компания заключила пятилетний меморандум на поставку белорусских калийных удобрений. Страны также будут расширять двустороннее сотрудничество в области фармацевтики и энергетики. В числе приоритетов на 2016 год — создание совместных предприятий, а также реализация новых проектов по использованию альтернативных источников энергии. Активное сотрудничество продолжится и в сфере обороны, машиностроения, науки и бизнеса. По итогом 2015 года товарооборот Беларуси и Индии составил порядка 400 миллионов долларов.

Панкадж Саксен, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Индия в Республике Беларусь:
Желание правительства Индии — нарастить сотрудничество с Беларусью. Есть очень много возможностей, чтобы расширить и увеличить взаимный товарооборот.

Сегодня, 26 января, Индия отмечает День Республики. Президента и народ этой страны с праздником поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Международное сотрудничество # Беларусь-Индия # Панкадж Саксен

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