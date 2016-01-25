Александр Лукашенко 25 января принял верительные грамоты послов 10 государств

Новости Беларуси. Беларусь готова рассматривать новые идеи, проекты и инициативы со стороны зарубежных партнеров. Об этом 25 января заявил президент, принимая верительные грамоты послов десяти государств Европы, Азии, Латинской Америки и Африки. По окончании строгого ритуала Александр Лукашенко уже в неформальном общении с дипломатами подтвердил приглашение посетить Беларусь президентам ЮАР и Венесуэлы, а также призвал послов активней развивать так называемую экономическую дипломатию.

Гербовая бумага с именем и рангом дипломата. А на листе еще и просьба верить ему, как представителю своей страны. Вручение верительных грамот не просто церемония, а подтверждение приоритетов политики государства.

О многовекторной белорусской политике уже говорилось не раз. Вот и сегодня очередное подтверждение. Президент Беларуси принял верительные грамоты послов иностранных государств. 10 стран и охват самых разных континентов. Налаживание связей с европейскими игроками, углубление сотрудничества с традиционными партнерами (такими, как Индия и Венесуэла) и работа на перспективу со странами Южной Америки и Африки. Все это еще раз подтвердит: Беларусь настроена на диалог.

Тот самый диалог налаживать начали с самых первых минут. В кулуарах. И пусть разговор пока партнеров традиционных. Вот, что-то активно обсуждают послы Индии и Венесуэлы, а вот, возможно, о погодном минусе говорят дипломаты «погодно близких» Сьерра-Леоне и ЮАР.

Кто-то в Синеокой впервые, а вот посол Австрии о нашей стране знает не понаслышке. Как-никак не один год был руководителем Минского отделения в России.

Об открытии посольства заговорили в 2015 году. Сегодня уже можно видеть результат.

Бернд Александр Байерль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Республике Беларусь:

Мне кажется, что Беларусь и Австрия могли бы взаимодействовать по всему спектру двусторонних отношений. Тем не менее я бы хотел отметить два пункта. Прежде всего это экономика. Австрия является одним из ведущих инвесторов в Республике Беларусь. И, конечно, же культура. В этом году мы даже собираемся провести Дни культуры Австрии.

И Беларусь заинтересована в расширении зарубежных торгово-экономических связей. Это не просто новые партнеры – новые рынки для диверсификации белорусского экспорта. О позитивных тенденциях в диалоге с Евросоюзом говорит и президент.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Национальным интересам Беларуси отвечают позитивные, динамичные отношения с Австрийской Республикой. Надеюсь, что открытие посольства в Минске придаст ощутимый импульс взаимовыгодным контактам в торгово-экономической, кредитно-инвестиционной сферах.

Мы рассчитываем на активизацию связей с Великобританией. Нам надо преодолеть некий психологический рубеж в наших отношениях и посмотреть, может быть, новыми глазами друг на друга и найти те позитивные направления, по которым мы обязательно должны сотрудничать.

Великобритания – игрок крупнейший и на европейском, и на мировом рынках. Диалогу с Беларусью уже два десятилетия. По объему товарооборота в 2015 году на втором месте после России. Планка высокая, и ее нужно поддерживать.

Фионна Гибб в Беларуси лишь второй день. Шутит: хоть снежная погода для нее сюрприз, на развитие сотрудничества настроена.

Фионна Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь:

Я надеюсь поддерживать отношения экономические и бизнес-отношения между Великобританией и Беларусью.

Послов европейских стран в списке немало. Потенциал не реализован до конца. А ведь контакты развивать можно в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Александр Лукашенко:

Несмотря на стабильно развивающиеся контакты со Швейцарской Конфедерацией, существует огромный нереализованный потенциал экономического взаимодействия, который требует принятия дополнительных усилий.

С Албанией мы готовы активно сотрудничать не только в сферах культуры, науки и образования, но и в промышленности, сельском хозяйстве. Перспективным видится установление кооперации между деловыми кругами наших стран.

Не следует забывать и про партнеров традиционных. Индия в их числе. Новый импульс двусторонним отношениям дал недавний визит президента Индии в Беларусь. И пусть основные партнеры Индии – США, Китай и ЕС – Беларусь здесь рассматривают как мост между Европой и Азией. Ведь в перспективе это поможет расширить рынки и торговать на другом континенте.

Панкадж Саксена, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Республике Беларусь:

В прошлом году был очень удачный визит президента нашей страны в Беларусь. Традиционно отношения двух стран были дружескими. И сегодня мы хотим выйти на новый политический, экономический и другие уровни. Пока объем взаимного товарооборота около 400 миллионов долларов. Но этого недостаточно.

Не единожды проходили встречи президентов Беларуси и Венесуэлы. Нынешний лидер Николас Мадуро бывал в Беларуси. Еще при жизни Уго Чавес называл Мадуро своим преемником. Очевидно, что во многом продолжают здесь и начатый Чавесом политический курс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Развитие всесторонних отношений с Венесуэлой является одним из приоритетных направлений нашей внешней политики в Латинской Америке. В целях дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия Беларусь готова принять с визитом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, как мы договаривались во время встречи в Москве в мае 2015 года.

А вот страны африканские, можно сказать, будущий белорусский международный вектор. Для послов Сьерра-Леоне и ЮАР в белорусской столице все впервые. Привыкать придется к погодным сюрпризам. А вот белорусских коллег удивлять будут даже национальными костюмами. Яркой расцветки, но, по канонам этих стран, деловыми.

Александр Лукашенко:

В качестве перспективного партнерства в Южной Америке мы рассматривает Перу. Белорусская техника хорошо знакома перуанским потребителям со времен СССР.

Беларусь достаточно эффективно развивает сотрудничество с государствами юга Африки, прежде всего с ЮАР. Реализуется ряд перспективных проектов. Еще раз хочу подтвердить наше приглашение президенту ЮАР посетить Республику Беларусь вместе с деловыми кругами, государственными служащими ЮАР для того, чтобы поближе познакомиться с возможностями нашей страны.

Для нас важно находить новых партнеров в Африке. И я уверен, что присутствующий здесь посол Сьерра-Леоне будет всемерно содействовать освоению потенциала двустороннего сотрудничества.

Принимая верительную грамоту посла Корейской Народно-Демократической Республики, я подтверждаю нацеленность Беларуси на развитие самых теплых, тесных и взаимовыгодных отношений с КНДР во всех сферах.

В конце официальной церемонии по традиции бокал шампанского. Чтобы успех был во всех начинаниях. Не обошлось и без оживленного разговора. О международной политике.

Александр Лукашенко:

Мы очень переживаем за отношения между соседними государствами. У нас очень теплые отношения с Индией, Пакистаном. Поэтому то, что вы делаете, вот эти, казалось бы, символические шаги, это видят все, даже простые люди. Успехов вам. А дорожная карта у нас есть, мы ее реализуем.

Кто-то говорил о двусторонних перспективах, а кто-то вспоминал даже свои первые впечатления о Беларуси.

Сразу же после церемонии главы диппредставительств разошлись по машинам. На них уже появились флаги государств. И пусть пока даже чей-то гардероб оказался неприспособленным к белорусской погоде, а кто-то разместил свою национальную символику не только на посольской машине, новые послы в Беларуси уже не гости.