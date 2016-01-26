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Генеральный секретарь ООН пригласил лидеров стран на подписание соглашения по климату 22 апреля

26 января 2016 07:51
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Новости США. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун направил лидерам всех стран приглашения принять участие в церемонии подписания глобального соглашения по климату 22 апреля в Нью-Йорке. В письме отмечается, что это будет способствовать скорейшему вступлению в силу конвенции.

Соглашение по климату было одобрено странами 12 декабря 2015 года на проходившей во Франции Всемирной конференции ООН. Документ направлен на снижение выбросов парниковых газов и сдерживание глобального потепления в пределах 2-х градусов. Беларусь на форуме тогда представляли делегации министерств природы и иностранных дел, а также эксперты по вопросам изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# ООН

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