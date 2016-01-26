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Представители польского турбизнеса заинтересованы в сотрудничестве со здравницами Брестской области

26 января 2016 10:44
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Новости Беларуси. Поляки заинтересованы в сотрудничестве со здравницами Брестской области. Представители турфирм из Варшавы, Кракова, Лодзи и Белостока хотят наладить взаимодействие с белорусскими санаториями и оздоровительными центрами. Большой интерес для них представляет лечебная база здравниц и их медицинские возможности.

Уже заключены первые договоры о сотрудничестве. Стороны и дальше планируют налаживать контакты. Отметим, в Брестской области действует 15 санаторно-курортных учреждений, где одновременно могут отдыхать почти 5 тысяч человек. В 2015 году в них оздоровлялись около 17 тысяч иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Польша

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