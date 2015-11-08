Инаугурация Александра Лукашенко 6 ноября 2015 года: ключевые заявления Президента

Новости Беларуси. Безусловно, самым заметным событием, да и не только в масштабах этой недели, стала торжественная церемония вступления в должность вновь избранного президента Беларуси – Александра Лукашенко. И если выборы – это победный финиш, то инаугурация, скорее, рабочий старт. Именно с этого момента глава государства официально приступает к своим обязанностям.

Особенностью нынешней церемонии стала её локация – это Дворец Независимости, где инаугурация прошла впервые. Здесь Александр Лукашенко в пятницу много говорил о прошлом, настоящем и, конечно, будущем Беларуси. Корреспондент программы «Неделя» о том, с чего начитаются президентские будни.

В полдень президентский кортеж в сопровождении мотоциклетного эскорта со спецсигналами отъехал от официальной резиденции «Дрозды». В этом году адрес, где избранный глава государства вступает в должность, новый. Это построенный пару лет назад Дворец Независимости.

В зале торжественных церемоний чиновники, духовенство, спортсмены, Герои Беларуси, иностранные дипломаты и гости. Всего более тысячи приглашенных. Впрочем, церемония транслируется в прямом телеэфире. Миллионы зрителей могут видеть все детали: как выносятся белорусский флаг и штандарт президента, а затем спецэкземпляр Конституции в кожаном переплете с вышитыми золотыми буквами.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Волей народа президентом Республики Беларусь избран Александр Григорьевич Лукашенко. Избиратели Беларуси приняли это ответственное решение, отдав свои голоса за избрание Александра Григорьевича Лукашенко в условиях свободных и демократических выборов.

Уважаемый Александр Григорьевич, в соответствии со статьей 83-ей Конституции Республики Беларусь прошу вас принести Присягу.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Заступаючы на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, урачыста клянуся верна служыць народу Рэспублікі Беларусь, паважаць і ахоўваць правы і свабоды чалавека і грамадзяніна, захоўваць і абараняць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, свята і добрасумленна выконваць ускладзеныя на мяне высокія абавязкі

После подписания Акта о принятии Присяги вновь избранный президент считается вступившим в должность. Документ затем передается на хранение в архив. Председатель Центризбиркома вручает Александру Лукашенко удостоверение президента. Поздравления от глав законодательной и судебной власти и

первая речь вступившего в должность главы государства.

Александр Лукашенко:

Может быть, в связи с высокой протокольной обязанностью сегодняшнего мероприятия скажу несколько слов, как говорят в народе, «не в строчку», но будет неправильно, если я этого не скажу. Да, действительно, в народе накопился очень большой пласт ожиданий. Сегодня мы живем в свободном обществе, народу вбрасывают различные идеи. Но народ нуждается в том, чтобы была генеральная линия, чтобы народ этот кто–то вел. Понятно, мы на этом пути кого–то приобретаем, кого–то теряем, кто–то становится нашим сторонником, кто–то — нет, я это клоню к тому, что и вы, наверное, слышите: уж слишком много сегодня говорят и пишут о реформах, о структурных реформах, и никто не сказал, а что это за реформы. Что же это за структурные реформы? Но если кто–то за реформы, так вы же будьте честны и скажите, что надо: сломать политический строй, государственное устройство Беларуси, надо разделить–разрезать государственную народную собственность и раздать. Надо говорить откровенно: на эти нас толкают реформы и за эти реформы кое–кто в мире готов много заплатить. Задайте себе вопрос: нам нужны такие реформы? Уже ж вокруг провели подобные реформы — наша братская Россия, наша братская Украина. Спасибо, что здесь сегодня и россияне, и украинцы. Они попробовали, вкусили этих реформ. И что? Вот этим мы должны отвечать на голоса о том, что плохо в той системе, которую мы создали. Я все чаще и чаще задумываюсь над этими предложениями (а они звучат и из властных кабинетов как предложения президенту): что же мы сделали не так? Ну давайте посмотрим: родился малыш, до трех лет любой родитель имеет возможность сидеть с малышом, воспитывать его, получать бесплатное лекарство. Я уже не говорю о том, что если он забудет прийти в больницу или детскую поликлинику, то врачи ему быстро напомнят, что нужно прийти обследовать малыша. То есть мы с первых дней окружили заботой этого малыша и его родителей. Да что там с первых дней, вы посмотрите, как мы возимся с роженицами. А сколько мы выходили 500 — 700–граммовых детишек. Мы на третьем месте в мире по младенческой смертности, после Германии и Швеции. Вровень с ними идем. Лидерами являемся. Мы создали самую мощнейшую в мире систему здравоохранения. И это не я ее оцениваю. В знак благодарности и признательности недавно полмира съехалось министров здравоохранения, светил медицины в Беларусь, чтобы изучить опыт. Но купить можно любое медицинское оборудование. Главное — это люди, врачи. Мы подготовили самых современных врачей. Сегодня в любом государстве, куда бы я ни приехал, меня просят: помогите подготовить врачей, помогите подготовить инженеров. Помогите, просят у нас в СНГ, подготовить специалистов рабочих специальностей, потому что нигде больше не осталось профтехучилищ. Меня просят помочь, а мы уже принять не можем даже за большие деньги. Потому что ни в общежитиях, ни в учебных кабинетах, лабораториях у нас мест не хватает для иностранных граждан.

Говорят: реформы! Так что? Давайте сегодня реформируем здравоохранение, давайте его сломаем! Если вы к этому готовы и народ этого хочет. Я уже это говорил, не утрируя: я готов провести любую реформу, но не за счет соседа. Я не зря это говорю. Недавно провели социологические исследования среди нашего народа. Люди говорят: реформа — это неплохо, но когда начинаешь объяснять, что такое реформа, что получается? Да, я за реформы, но не за мой счет, за счет соседа. Мы такие реформы проводить не можем. Если вы готовы на эти реформы, давайте честно скажем: это повышение пенсионного возраста, это платная медицина, это платное образование и так далее. Если вы готовы, то это можно сделать за полгода. Ничего не ломая, сделаем. Но давайте посмотрим: здесь в зале экс–президент Украины. Он вам расскажет, как реформировали в последние годы в Украине и что имеет это здравоохранение в братской нашей, родной для меня Украине? Так давайте учиться на чужих ошибках.

За годы независимости Беларуси проделан большой путь в развитии. Есть достижения, безоговорочно признаваемые во всем мире. Однако их можно потерять очень быстро, если свернуть не туда.

Александр Лукашенко:

Или говорят в промышленности, в сельском хозяйстве: давайте на землю введем частную собственность. Наверное, мы еще одни в мире остались, кто не ввел эту частную собственность. Разрежем ее на куски, раздадим фермерам. Слушайте, у нас чуть больше 3 тысяч фермеров и ни на одного больше, ни одного меньше каждый год. Кто–то уходит, кто–то приходит. Сегодня руководителя крупного предприятия сложно найти талантливого. А вы хотите этим бедолагам землю раздать, которые будут лопатой ее копать? Так мы же уже наелись! К нам немцы приезжают и завидуют. Я у них спрашиваю: господа, что ж вы нам завидуете, вы же нас толкаете на то, чтобы поделить землю. Мы не толкаем, мы — фермеры, нам бы, говорят, такие латифундии в 10 — 20 тысяч гектаров. Мы, говорят, если бы не поддержка государства, рухнули бы давно. И вот сегодня этой поддержки не хватает во Франции, Германии. Посмотрите, какие забастовки у крестьян. Нигде на земле не было и не будет легко работать. Все мы это должны понимать: на земле богатым не станешь. И все должны, придя к земле, это понимать. Скажите, что сломаем в сельском хозяйстве? Какую систему создадим на том месте, за которое мы боролись 20 лет? Нас били, трепали за то, что мы сохранили колхозы, совхозы. Мы «с испугу» при Сидорском их переименовали в крупные кооперативы. Хотя они как работали коллективно, так и работают сейчас.

Или в промышленности. Вы же поймите, наши промышленные предприятия нужны только те, которые сегодня работают неплохо и завтра смогут хорошо работать. Их за большую цену никто не возьмет. Мы предложили цену самого перспективного нашего предприятия «Беларуськалий» — 32 миллиарда долларов его стоимость. И специалисты это признают. У нас хоть кто–нибудь купил хоть одну акцию за эту цену? Нет. Я уже как–то публично сказал: даже взятку предлагали миллиарды долларов, только чтобы цена этого предприятия была 15 — 16 миллиардов долларов. Что я мог предложить и сказать этим людям? Вы хотите этой приватизации — не со мной. Я не буду делить то, что веками наживалось белорусским народом. Это всегда у славянских народов заканчивается трагедией. Если не революцией, то гражданской войной. А частенько, как было в истории, и тем и другим. Вот мой ответ тем горячим головам, реформаторам, которые сегодня толкают меня на реформы под знаком того, что, мол, смотрите, какой рейтинг доверия. Почти весь народ за президента. Давай быстренько проведем реформы. Давай будем резать по живому. Я уже дал ответ на это: давай резать тех, кто это предлагает. Выдержите — будем думать, что делать дальше. Так тоже не хотят: давайте за счет соседа, давайте за счет народа. Так тоже не пойдет. Вот мой ответ на коренной вопрос. По крайней мере, пока я президент в ближайшие эти 5 лет.

Социальная защищенность была и останется одним из приоритетов государственной политики.

Александр Лукашенко:

И то, что в стране царят мир и социальная справедливость. Человеку открыты все пути: благоприятные условия для работы, образования, раскрытия талантов, воспитания настоящих мастеров своего дела — это наша величайшая с вами заслуга. Сколько мы потратили крови, пота, здоровья, чтобы эту систему создать. Всe это формирует у людей чувство защищeнности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть эта уверенность будет и у тех, кто не голосовал за нынешний курс. Иная точка зрения, если она продиктована искренней заботой о Родине, всегда будет услышана. А все разумные идеи — использованы и воплощены в жизнь. Каждый человек у нас находится под защитой закона, а значит, и президента. Этот принцип незыблем. Только таким образом можно добиться консолидации общества, пробудить в нeм созидательную энергию. Этих подходов мы будем придерживаться и в будущем.

Я сейчас вам говорил о детях, а теперь расскажу о стариках. Вы знаете наше отношение к старикам. Очень хорошо знаете. Это вообще оплот нашей страны. Это незыблемый оплот нашей страны, не было бы их — страны бы не было. Вы знаете, что происходило в деревушках, особенно после распада Советского Союза, когда старики, а их была не одна тысяча, были попросту забыты в деревнях и даже в городах. Но в городе мы как–то худо–бедно поддерживали, систему создали. А в деревнях? И тогда оставшиеся невостребованные участковые больницы мы переделали в больницы сестринского ухода. Мы собрали всех брошенных стариков, ни один не остался без учета. Ни один!

Мы пошли вот этим человеческим путем, поддержав стариков. Вы эту систему хотите сломать? Какой капиталист и богатый буржуй, простите меня за эти классические выражения, будет сегодня за свой счет содержать этих стариков и детей? Только государство способно на это! А государство только тогда может быть государством и считаться государством и гордиться этим, если оно вполне нормально относится к детям и к старикам. Если этого нет — нет государства. Никому не надо это государство. Этот путь незыблем. Обычный человеческий путь — в этом путь социального государства. И мы не можем с него свернуть, потому что мы его только–только создали. Столкнувшись с первыми трудностями, мы начинаем что–то сразу ломать об колено, что–то крошить. Умные люди так не делают. У нас умная нация, и она на такие реформы не пойдет.

Цель в развитии страны – построить современную экономику, продолжив ее модернизацию, и сохранить существующие мир и порядок.

Александр Лукашенко:

Требование о безусловном сохранении рабочих мест и выплате достойных зарплат остается в силе.

Перед нами цель — не на словах, а на деле построить инновационную экономику, экономику знаний. В перспективе наша страна должна войти в число наиболее развитых государств. Мы сделаем всe от нас зависящее, чтобы Беларусь стала одним из самых притягательных мест для инвестиций. Опираясь на сотрудничество с деловыми кругами ведущих стран, кооперационные связи с нашими традиционными партнерами, мы намерены и далее наращивать свой экспорт. При этом активизируем работу по поиску новых рынков сбыта. За последние годы здесь нами приобретен серьезнейший опыт.

Высокоразвитая экономика станет гарантом независимости Беларуси. Мы строим, еще раз подчеркиваю, государство для народа. Поэтому приоритетом останется повышение качества жизни людей. Внедрение всего самого лучшего в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения. Системы здравоохранения, образования, о которых я только что сказал, будут сохранены, чего бы нам это ни стоило. Ибо не будет ни знаний, ни экономики знаний, ни народа. Особое внимание по–прежнему будет уделено укреплению института семьи, поддержке многодетных родителей, системе кредитования в жилищном строительстве. Новый импульс для развития получат культура, спорт, наука, молодежные программы.

Мир и порядок на нашей земле — высшая ценность. Выше ничего быть не может. Если непорядок, если конфликт, если война, не нужен ни хлеб, не нужны ни одежда, ни зарплаты, ни предприятия, ни реформы. Поэтому мир и порядок — это главное. Леонид Данилович Кучма может больше об этом рассказать. И мы, я еще раз подчеркиваю, ничего не пожалеем ради сохранения мира и безопасности на нашей земле.

Александр Лукашенко очертил и основный принципы внешней политики Беларуси.

Александр Лукашенко:

Стремительно развиваются наши отношения с нашим стратегическим партнером — великим Китаем. И я должен поблагодарить моего близкого друга Си Цзиньпина и специальную делегацию, которую он направил на эту инаугурацию. Мы с ними провели три дня в работе, много спорили, вели переговоры, и я прошу передать Си Цзиньпину самые добрые пожелания за его поддержку белорусского народа от имени белорусского народа. Мы развиваем наши связи с государствами Азии, Африки и Латинской Америки. И в этом уже есть результат. Сегодня Беларусь открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами Запада, США и Евросоюзом. Если они этого хотят. Нет никаких препятствий для того, чтобы перевернуть страницы прошлого и начать новую историю отношений с чистого листа.

Мы готовы к этому и рассчитываем на такую же готовность наших западных партнеров. Благо, что в последнее время в этом направлении наметились хорошие перспективы. И при этом хочу заметить: некоторые, услышав или увидев, что мы ведем переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки или Евросоюза, начинают вопить аж до Владивостока: Лукашенко куда–то разворачивается. Как только увидели наши братские, теплые тенденции в отношении нашей братской России, нашей родной Украины, других постсоветских республик, уже «на дыбы» становятся на Западе. Да не разрывайте вы нас! Дайте нам спокойно жить на этом клочке земли. Мы обеспечим ваши интересы — и Востока, и Запада в Беларуси. Все, чего вы хотите, Беларусь сделает. Только не разрывайте нас, не сталкивайте нас с Россией. Не сталкивайте нас в России, на Востоке с Западом. Мы никуда не поворачиваем, мы хотим жить на своей земле. Мы хотим, чтобы жизненно важные интересы белорусов были здесь на этом клочке земли. Мы ни на что, заметьте, больше не претендуем. У нас нет жизненно важных интересов даже в соседних государствах. Мы хотим спокойной и мирной жизни. Но когда нам намекают с Запада: вы там подальше от России, я всегда говорю, что мы не можем быть от России дальше, от Украины, Казахстана, потому что мы родились в одной корзине. Господом предопределено это. Как это можно разорвать? Да, у нас есть собственная точка зрения. Да, у нас есть собственные интересы, и мы не раз это демонстрировали. Но мы произросли из одного корня. Мы – славянское древо. Я всегда так говорю, я с этой идеологией пришел к власти в середине 90–х. Как я могу от этого отречься? Может быть, и беда наша, а может быть — судьба, не знаю. Предопределил Господь так, что мы находимся в этом месте, в центре Европы, на перекрестке всех дорог. И эта дорога стала сегодня не всегда благополучной. А частенько горячей. И мы должны быть мудрыми политиками, чтобы, живя в этом бурном котле, не сгореть, чтобы нас не сварили и не съели, говоря по–народному. Поэтому мы будем проводить миролюбивую внешнюю политику, мы знаем, чего стоит для нас Россия, мы знаем, что такое для нас Запад. И мы будем исходить из собственных интересов и в интересах наших соседей.

Наша страна является самым безопасным и самым надежным маршрутом, соединяющим Европу и Азию. Эти две цивилизации непременно начнут сближаться, потому что альтернативы интеграционным процессам еще на земле никто не придумал. Противостояние между Западом и Востоком оборачивается лишь дальнейшей эскалацией конфликтов, гуманитарными катастрофами, резким падением уровня жизни людей и всеобщей деградацией. Пример тому наша родная Украина. Кто–то там свои жизненные интересы видит. А страдает от этого уже даже не народ Украины, а те, кто не успел уехать из этого Донбасса, за который тут Кучма борется в Минске. Старики и дети — они в чем виноваты? Хочется кому–то пострелять — выходите в чисто поле и «квасьте» там друг друга. Но не трогайте этих людей, которые хотят мирно жить. В этом наша политика в этом нашем Дворце Независимости, Дворце мира, была определена. И это начали понимать все, и мы, белорусы, как толерантная, открытая нация будем всемерно способствовать росту взаимопонимания и сотрудничества на континенте. Чтобы стать связующим звеном между государствами и народами. В этом вижу одну из важнейших своих задач на посту президента. И если будет достигнута поставленная цель, это принесет богатые плоды как для Беларуси, так и нашим соседям и другим странам.

Будущее Беларуси в руках самих белорусов — это простой посыл.

Однако иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу – это тяжелая работа.

Александр Лукашенко:

Вы на меня, белорусы, не обижайтесь, но если вы будете, скажу по–народному, где–то подлениваться, я вас буду очень серьезно подталкивать. Не бывает такого, что виновата только власть, а вы все хороши. Я уже обращал вас к этому тезису. Прежде чем кого–то оценить, покритиковать или кого–то «лягнуть», посмотрите на себя. Все ли вы сделали для того, чтобы вы, ваша семья, ваши родные, близкие, знакомые и в целом государство были счастливы и жили хорошо? Наверное, не все. Давайте эту реформу начнем с себя. И если мы с себя начнем, мы прекратим всякие разговоры о реформах. Мы просто будем жить прекрасно. И нам не надо будет ставить перед собой какие–то реформаторские цели на слом существующего политического и экономического строя.

Мы открываем новую страницу в истории Беларуси. Она будет очень содержательной, интересной и неимоверно тяжелой. Чтобы успешно двигаться вперeд, нам предстоит задействовать все свои резервы. Нужно проявить выдержку, самоотверженность, решительность и талант. Словом, показать свои лучшие качества, тот внутренний духовный стержень, благодаря которому наш народ выходил победителем из любых ситуаций. Потому что верил в свои силы и собирал их в кулак. Еще раз повторюсь, дорогие друзья, все мы, конечно, хотим хорошо жить. Нормально жить — нормальное желание, нормальное требование народа к властям. Все мы хотим, более того, жить очень хорошо, но при этом, еще раз подчеркиваю, все зависит от нас. Будем работать лучше — будем жить лучше. Простая формула, которую никто не смог опровергнуть.

Уважаемые друзья!

Я, конечно же, обычный человек! Вы это прекрасно понимаете. Я никогда не пиарился, не было никакой показухи. Если я где–то работаю на субботнике, я беру лопату и работаю на глазах у всех у вас. Это мое железное правило. Если начнешь сегодня себя пиарить, завтра народ разберется, кто ты есть на самом деле, и это будет только во вред. Я — обычный человек, как вы, а значит, могу и ошибаться. Но я всегда ставлю перед собой железную задачу — не допустить при такой власти системных ошибок. Мы их с вами не допустили. Были разные периоды. Может быть, мы где–то и неправильно поступали, пройдет время — история оценит, народ оценит. Но, по–моему, мы их не допустили. Но помните одно (я знаю, что здесь подавляющее большинство, ну если не все — мои сторонники): я никогда вас не предам! Я как человек не способен на предательство. Я считаю, что лучше пусть тебя убьют на поле брани, пристрелят, но ты не должен отступить, ты не должен предать свой народ, свои идеи, все то, что ты обещал народу. И я хочу с этой высокой трибуны заявить: этого не было 20 лет, сколько я служил вам и народу, нашему государству, этого не будет никогда.

Я всегда защищал и буду защищать вас и ваших детей!

Да, я жесткий человек, я буду требовать от народа, и я это всегда говорил, от своих подчиненных по максимуму. Ибо в этом раздрае не выдержим. Разорвут на клочки и разнесут.

Мы прошли эти выборы независимо. Как все эти двадцать с лишним лет. И, поверьте, это величайшее достояние, когда президент побеждает благодаря народу, когда его народ избирает. Когда не играют роли деньги, когда миллиарды не вкидывают в предвыборную кампанию, отмывая и раскладывая по карманам. Это величайшая основа, чтобы делать то, что нам нужно делать для нашего народа. Вот почему этот выбор правильный, и когда вы будете впредь, особенно молодежь, голосовать за своего главу государства, посмотрите, какие деньги и какие люди за ним стоят. У меня нет этих людей чужих и нет денег, у меня есть только вы. Есть белорусский народ! И ему я готов и буду служить до последних дней, сколько он будет мне доверять. Благодарю вас!

Из Дворца Независимости торжественная церемония переместились на площадь Государственного флага. Здесь Александр Лукашенко уже в мундире Главнокомандующего перед военнослужащими всех родов войск.

Александр Лукашенко:

Мы всегда заявляли, заявляем и будем заявлять: мы никогда никому не угрожали и угрожать не будем. Наша военная цель — защитить свой клочок земли, на котором издревле жила ветвь славянского народа — белорусы — чистая, красивая и образованная нация.

Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не отдадим.

Люди в погонах приносят клятву верности народу Беларуси и президенту.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Сегодня, в день вступления в должность президента Республики Беларусь, мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитников Отечества, беззаветно служить белорусскому народу и президенту Республики Беларусь, защищать нашу Родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни. Клянемся.

После завершения протокольной части церемонии вступления в должность вновь избранного президента, во Дворце Республики начался большой праздничный концерт под символичным названием «Вместе – в новый день». Прежде чем грянет музыка, Александр Лукашенко еще раз поблагодарил белорусов за поддержку.

Александр Лукашенко:

Главное то, что вы заставили весь мир признать честность наших выборов. Вы заставили весь мир говорить о Беларуси. Вам пришлось принять на себе массированный удар разного рода наблюдателей. Вы, стиснув зубы, терпели. И вы по-настоящему давали результат. И я вам за это приношу огромнейшую благодарность. Спасибо вам огромное!

И самое главное: вы это делали не за деньги, не за какую-то славу – вы делали это по велению души. Все – от депутата и председателя сельского совета до депутата парламента вышли в бой. Вы сражались за свою страну. И, наверное, Господь есть – он это увидел. И вы видите: буквально сразу после выборов наши и друзья, и люди, которые нас не совсем понимали (не могу сказать, что недруги), вынуждены были повернуться к нам лицом. Вот в чем главная ваша победа.

Концерт «Вместе – в новый день» стал яркой точкой торжественных мероприятий 6 ноября.