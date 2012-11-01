Игорь Рачковский избран первым вице-президентом НОК Беларуси

Новости Беларуси. Президент потребовал навести порядок в сфере спорта. Сегодня Александр Лукашенко проводит заседание Исполкома Национального Олимпийского комитета. Глава государства потребовал также искоренить финансовые излишества и другие нарушения дисциплины.

Напомним, на прошлой неделе на Олимпийском собрании работу НОК признали неудовлетворительной и радикально обновили состав Комитета и Исполкома. Накануне министром спорта и туризма назначен Александр Шамко. До этого в структуре МЧС он курировал команду по пожарно-спасательному спорту, которая четырежды становилась чемпионом мира. Максим Рыженков стал помощником Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма. Кстати, его отец Владимир Рыженков был первым министром спорта в суверенной Беларуси. Кандидатура Игоря Рачковского была внесена для избрания его первым вице-президентом НОК Беларуси. Сейчас он возглавляет федерацию парусного спорта и знаком с вопросами развития отрасли в целом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Главное состоит в том, чтобы человек был профессиональным, и у него горели по-настоящему глаза. Чтобы он стремился на своей работе сделать максимум. Поверьте, это главное в назначении!

Поэтому первым заместителем министра, генерала, как бы это ни было трудно, я назначил министром, взяв его из системы чрезвычайных ситуаций, где он работал в обнимку со спортом.

Что касается Рачковского, здесь много рассуждений, а особо одаренные оппозиционеры сегодня злорадствуют: «Ну не справился – так в спорт». Если б Рачковский плохо справлялся на своей прежней работе, он бы даже в кабинет к Президенту не зашел. Я не могу предъявить ему претензии, в плане желания работать, в плане больших подвижек, которые произошли в том ведомстве, в котором он руководил. Но и самое главное – спортивный человек, понимающий в спорте, любящий спорт, такими кадрами, я считаю, бросаться нельзя.

Что касается Максима Владимировича, ну, это принципиальный человек, желающий добра своему народу, знающий, увлекающийся спортивными мероприятиями и занимающийся спортом.

Настало время нового поколения. Политиков во всех сферах и по всем направлениям. И наша сегодня задача, чтобы спокойно, без всякого шума, гвалта, привести к власти нормальных молодых политиков. 40, 45 лет, до 50 – это нормально на такую высоту.

Прямо скажу, это люди неслучайные в спорте и системе управления. Мужики крепкие. Два генерала не только с высоким званием, но и хорошо знающие, и очень важно, и это главное – любящие спорт, имеющие опыт работы в этой сфере. Вы несете полную ответственность за развитие белорусского спорта в целом, провалов здесь не должно быть, необходимо навести порядок в делах и положить конец тем негативным явлениям, о которых мы говорили на Олимпийском собрании.

Наведение порядка во всей отрасли — это первая задача, которая стоит перед обновленным составом спортивных функционеров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я уже сказал, что не должно быть отвлечения средств на цели, не связанные с развитием белорусского спорта, и особенно – на личные расходы спортивных чиновников. Еще раз повторяю. Оклады следует соизмерить в НОК с их уровнем, соответствующим в Министерстве. Во-первых, надо четко распределить обязанности вице-президентов НОК, нужна предельная ясность, кто и за что отвечает. Во-вторых, пересмотреть существующую структуру Национального Олимпийского комитета в целях ее оптимизации, определиться с организацией работы постоянных комиссий других формирований. Надо нам определиться также и с представительством НОК в регионах. Сегодня их работа крайне неэффективна. В-третьих, надо рассмотреть вопросы организационно-хозяйственной деятельности НОК. Все наши разговоры на Олимпийском собрании и здесь посвятили спорту высоких достижений. Но это одно из направлений нашей деятельности. Есть еще и массовый спорт, за который мы тоже, присутствующие здесь, отвечаем. Поэтому две, даже не две ветви, а два уровня нашей работы по развитию массового спорта – именно он является базой для тех, кто придет в спорт высоких достижений - и весь процесс должен заключаться в том, что мы оттуда должны выкристаллизовывать на этом уровне супер, если хотите, людей, которые будут заниматься спортом высоких достижений с той целью, чтобы принести пользу государству.

Сегодня же Игорь Рачковский избран первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Также члены исполкома проголосовали за избрание вице-президентами НОК Беларуси главы Федерации гандбола Владимира Коноплева и генерального директора многопрофильного спортивно-культурного комплекса «Минск-Арена» Николая Ананьева.

Президент Беларуси заявил и о недопустимости коррупции в сфере спорта. Александр Лукашенко привел примеры серьезных нарушений теперь уже бывших управленцев национального олимпийского комитета и потребовал от нового руководства искоренить финансовые излишества и другие нарушения дисциплины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению Президента комитет госконтроля проводил проверку работы национального олимпийского комитета. Как оказалось, часть средств расходовалась на цели не связанные со спортом.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Если в 2010 году расходы на содержание аппарата Национального олимпийского комитета составляли менее трети от всей суммы расходов, то за 9 месяцев текущего года уже почти половину. Не был обижен аппарат НОК премированием. Более того, наниматель предусмотрел возможность самопремирования генеральному директору НОК.

Затягиваются сроки и по строительству штаба НОК. Олимпийский комитет решил изменить планировку здания, хотя проектирование ведется с 2007 года. А это не только отодвигает дату ввода в эксплуатацию, но и требует дополнительных затрат. Все эти вопросы придется решать обновленному аппарату.

Игорь Рачковский, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Надо менять практически весь аппарат исполкома. Касательно бухгалтеров, я это, посмотрел все эти вещи, сегодня Александр Серафимович говорил. Конечно у меня, если б вот у нас, по старому месту службы так было, то там, конечно, рвались бы все. Это действительно. Поэтому там, в кратчайшие, я вам обещаю, порядок наведем, буквально в течение следующей недели.

Президент предлагает задуматься и над созданием учебного заведения для спортивных управленцев. Что-то вроде института повышения квалификации, для тех, от кого в будущем будет зависеть принятие решений в отрасли. Еще один тезис — спортивные организации должны зарабатывать. Эта тема поднималась не раз и касается, в первую очередь, игровых видов спорта. Пока каждый третий клуб в стране не сделал ничего, чтобы привлечь средства самостоятельно. Теперь за наведение порядка в этой сфере будут отвечать три человека — первый вице-президент НОК, министр спорта и вице-премьер.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все должно быть честно, откровенно и принципиально. Не должно быть, как это было у предыдущего Исполкома. Освобожденный вице-президент НОК получал зарплату, равную президентской, а порой и выше. Представительство НОК имели такую зарплату, что стыдно даже называть. Более того, некоторые бросились утрясать свои личные вопросы за счет НОКа и государства. Вы прекрасно знаете, что прощения на ниве коррупции никому не будет. Я говорю о вашей личной порядочности. Я меньше всего сейчас об этом упоминаю, вы прекрасно знаете, что прощения на ниве коррупции никому не будет!

Если вы думаете, что я забыл об этом обещании народу – вы просто заблуждаетесь. Первый вице-президент, министр спорта и вице-премьер страны – это те три человека, которые будут отвечать за развитие спорта. Несколько видоизменяется позиция помощника Президента - это глаза и уши Главы государства, президента НОК в спортивной сфере, и главный контролер от имени Президента, который будет также серьезнейшим образом заниматься развитием спорта. Это не сторонний человек, который будет просто ходить и наблюдать. Этот штаб, о котором я сказал, наделен самыми высокими полномочиями. Вы несете полную ответственность за развитие белорусского спорта в целом, провалов здесь не должно, необходимо навести порядок в делах и положить конец тем негативным явлениям, о которых мы говорили на олимпийском собрании. Я уже сказал, что не должно быть отвлечения средств на цели, не связанные с развитием белорусского спорта, и особенно на личные расходы спортивных чиновников. Подчеркиваю, со всеми финансовыми излишествами и другими нарушениями дисциплины надо решительно покончить!

Спортивным функционерам предстоит немало работы. Для чиновников - это в первую очередь спортивная стратегия, для тренеров - тактика. Нет времени расслабляться и самим атлетам, ведь до ближайшего экзамена - зимних игр в Сочи осталось 462 дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.