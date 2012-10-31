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КГБ Беларуси и Региональная антитеррористическая структура ШОС подписали протокол о сотрудничестве

31 октября 2012 17:14
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Новости Беларуси. Вопросы борьбы с терроризмом обсудили 31 октября на двусторонней встрече в Минске представители Комитета государственной безопасности и делегация Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества.

Стороны договорились обмениваться опытом, информацией и нормативными правовыми документами. Взаимодействие позволит усилить контроль за нелегальным транзитом и ужесточить борьбу с проявлениями международного экстремизма, в том числе с современными формами – кибертерроризмом. Итогом совещания стало подписание протокола о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Зайцев, председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
Там, где наши западные партнеры сегодня, к сожалению, снижают уровень сотрудничества, взаимопонимания, мы находим понимание у наших коллег, чтобы совместными усилиями добиться этого, четкого выполнения международных норм, правил по консолидации усилий в борьбе с международным терроризмом.
Это не проблемы Республики Беларусь. И даже угрозы в большей степени не Республики Беларусь. Мы понимаем, что это угрозы транзитного характера, которые сегодня активизировались в десятки раз в отношении стран Западной Европы.

Дженисбек Джуманбеков, директор исполкома Региональной антитеррористчиеской структуры Шанхайской организации сотрудничества:
Это дает возможность привлекать силы, средства Беларуси для проведения каких-то совместных мер, будут создаваться какие-то оперативные группы, группы экспертов для принятия отдельных решений по борьбе с терроризмом.

# КГБ Беларуси # Международное сотрудничество

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