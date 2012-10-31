Зенон Позняк, председатель КХП-БНФ: То, что сейчас существует в Беларуси – это не оппозиция

Новости Беларуси. Проживающий за рубежом оппозиционный деятель Зенон Позняк в интервью Интернет-порталу «ИнтерполитТВ» сделал разоблачения, которые для белорусов разоблачениями не являются. А именно заявил, «то, что сейчас существует в Беларуси – это не оппозиция. Это кучка людей, которым Запад дает деньги и говорит, что им делать», – конец цитаты.

По словам лидера консервативно-христианской партии-БНФ, настоящая оппозиция должна любить свою страну и проживающих в ней людей и действовать исключительно в национальных интересах.

А вот Европа очень прагматична и рациональна. И переживания Евросоюза по поводу демократии и прав человека в Беларуси – это для наивных детей. Все это не так.

Приводит Зенон Позняк в своем интервью и конкретные примеры, в частности, по поводу раскола «Белорусского народного фронта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Называется и цена вопроса со ссылкой уже на интервью бывшего руководителя офиса ОБСЕ в Минске Ханса-Георга Вика. «Он ответил: «Миллион 700 тысяч долларов на раскол фронта и создание вот этой оппозиции» – конец цитаты.