Михаил Мясникович вручил госнаграды 100 лучшим белорусам

Новости Беларуси. За профессионализм и качество. Госнаграды 31 октября вручили лучшим работникам страны. В списке – более 100 человек. Среди них работники промышленности, сельского хозяйства, строительства, торговли, транспорта и связи. Все они достигли больших успехов в своей работе.

Один из самых творческих вузов страны. Уже два года Екатерина Дулова возглавляет Академию музыки. Профессор и доктор искусствоведения, под ее началом более тысячи студентов – ребята яркие и талантливые. Руководить начинающими музыкантами сложно: приходится использовать и метод кнута, и метод пряника. В работе помогает творческий подход.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

На лекциях я получаю удовольствие. Я не буду скрывать того, что когда заканчивается мой рабочий день в кабинете, я иду вечером на лекцию, я чувствую прилив сил, иное состояние, иное творчество. Это та самая работа, которая доставляет колоссальное удовольствие.

За многолетнюю научно-педагогическую деятельность и личный вклад в развитие белорусской музыки – Благодарность президента.

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Очень важно, когда труд, который выполняешь ежедневно, который очень любишь, относишься с большим уважением, пиететом, виден, понятен.

Момент волнительный для всех участников торжества. Здесь не только привыкшие к овациям артисты. Среди главных действующих лиц сегодня и те, чей козырь – хладнокровие. Им в будние дни не до эмоций. Руководители предприятий, налоговики, прокуроры.

Эдуард Сенькевич, прокурор Могилевской области:

Я думаю, что эти награды всеми участниками заслуженны. Это очень большое волнение.

Спортсмены и тренеры к медалям привыкли. За их особые заслуги совсем другие награды – государственные. Заместитель директора школы «Старт». Под ее присмотром выросла «золотая рыбка» Александра Герасименя.

Еще одна героиня лондонской Олимпиады Виктория Азаренко принесла не только олимпийские «бронзу» и «золото», но и благодарность президента своим тренерам.

Валентина Ржаных, первый тренер теннисистки Виктории Азаренко:

Я очень довольна.

Что пожелать? Самое главное – это здоровье.

Трудовые успехи не всегда так очевидны. Но ежедневная и кропотливая работа представителей самых разных профессий не остается незамеченными. В числе награжденных – почтальон, учитель русского языка, птицевод, тракторист и операторы машинного доения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Награда символизирует оценку не только того, что сделано. Награда обязывает работать еще лучше.

31 октября награды получили более 100 человек. Они приехали из разных областей Беларуси. Многим и дальше, каждому на своем поприще, предстоит наращивать производство, обеспечивать безопасность, обучать, делать научные открытия и защищать имидж страны на международных аренах.