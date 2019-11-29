Прямой эфир

Игорь Марзалюк о Беларуси: «Тут ніколі прадажныя алігархі не банкавалі і банкаваць не будуць!»

29 ноября 2019 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мнение избранный депутат высказал в программе «Специальный репортаж»

Игорь Марзалюк о Беларуси: «Тут ніколі прадажныя алігархі не банкавалі і банкаваць не будуць!»-1

Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Калі хтосьці думае, што на вуліцах Беларусі будуць барыкады, калі хтосьці марыць аб тым, што можна будзе незаконным чынам адбіраць чужую ўласнасць, зневажаць іншых людзей, паліваць ім у твар, выламываць дзверы ў іх кватэрах, паліваць іх брудам, здеквацца над канстытуцыяй і над заканадаўствам, то вы памыліліся з прапіскай і з краінай. Тут такога не пройдзе. Тут ніколі прадажныя алігархі не банкавалі і банкаваць не будуць! Тут ёсць закон, парадак, канстытуцыя і Прэзідэнт!

# Выборы в Беларуси # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»
29 ноября 2019 11:16

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019
29 ноября 2019 10:20

Ипатов и Мусиенко высказались о наблюдателях на выборах-2019

Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»
29 ноября 2019 09:07

Ипатов: «Председатели избирательных комиссий – достаточно терпеливые люди. Когда уже это выходило за какие-то рамки, тогда принимались меры»