Игорь Марзалюк о Беларуси: «Тут ніколі прадажныя алігархі не банкавалі і банкаваць не будуць!»

Игорь Марзалюк, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Калі хтосьці думае, што на вуліцах Беларусі будуць барыкады, калі хтосьці марыць аб тым, што можна будзе незаконным чынам адбіраць чужую ўласнасць, зневажаць іншых людзей, паліваць ім у твар, выламываць дзверы ў іх кватэрах, паліваць іх брудам, здеквацца над канстытуцыяй і над заканадаўствам, то вы памыліліся з прапіскай і з краінай. Тут такога не пройдзе. Тут ніколі прадажныя алігархі не банкавалі і банкаваць не будуць! Тут ёсць закон, парадак, канстытуцыя і Прэзідэнт!