Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

Мнения о политтехнологиях, которые применяли на парламентских выборах, эксперты высказали в программе «Специальный репортаж».

Александр Ивановский, политический аналитик:

Эта избирательная кампания была кампания, на которой отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента.

Алексей Тищенко, военный аналитик:

Прощупали максимально электорат, прощупали экономические параметры, прощупали информационные возможности. По сути дела, обкатали будущие президентские выборы.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:

То есть это репетиция, тренировка: посмотреть, как люди не готовы, когда стоит учительница, и на неё такое посягательство, какие-то там нервные крики, дёргания. Не всегда учитель может отреагировать должным образом. Это не милиционер, всё-таки. Но опять же, милиция чётко сработала здесь.