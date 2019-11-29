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Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»

29 ноября 2019 11:16
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Мнения о политтехнологиях, которые применяли на парламентских выборах, эксперты высказали в программе «Специальный репортаж».

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»-1

Александр Ивановский, политический аналитик:
Эта избирательная кампания была кампания, на которой отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента.

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»-4

Алексей Тищенко, военный аналитик:
Прощупали максимально электорат, прощупали экономические параметры, прощупали информационные возможности. По сути дела, обкатали будущие президентские выборы.

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»-7

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра ЕсооМ:
То есть это репетиция, тренировка: посмотреть, как люди не готовы, когда стоит учительница, и на неё такое посягательство, какие-то там нервные крики, дёргания. Не всегда учитель может отреагировать должным образом. Это не милиционер, всё-таки. Но опять же, милиция чётко сработала здесь.

Аналитик Ивановский: «Отрабатывались, как на полигоне, отдельные элементы тех воздействий, которые будут приняты в процессе избрания Президента»-10

Пётр Петровский, политолог:
По итогам парламентских выборов могу сказать, что многие те политические силы, которые заявляли о своих президентских амбициях, показали свою электоральную слабость. Это проявилось, в том числе, что потенциальные кандидаты в президенты не смогли даже собрать подписи для участия в парламентских выборах, где порог в сто раз меньше.

# Выборы в Беларуси # Александр Ивановский # Алексей Тищенко # Сергей Мусиенко # Петр Петровский

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