I Европейские игры в Баку: Олимпиада с восточным размахом и неоценимый опыт для Беларуси

Когда же в Беларуси пройдут Олимпийские игры? Вопрос не ироничный, между прочим. Никто ведь не думал, что чемпионат мира по хоккею доверят Минску. А провели лучше всех. Почему бы на Олимпиаду не замахнуться?

И первый шаг сделан.

В 2019 году Беларусь принимает Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Такое решение озвучили в минувшем ноябре в городе Баку, где 12 июня открылись Европейские игры-2015.

А 13 июня соревнования уже начались. Все эти состязания – в рамках олимпийского движения под эгидой Международного олимпийского комитета. Беларуси этот опыт весьма полезен, поэтому в Баку для участия в церемонии открытия и знакомства со спортивными объектами отправился Александр Лукашенко. И как президент Национального олимпийского комитета, и как президент страны – рабочая поездка посвящена не только спортивной тематике. Все подробности – у наших корреспондентов.

Две сотни атлетов и тренеров. Кто-то уже в Баку, некоторые подъедут к датам выступлений. Наши спортсмены на этих состязаниях есть практически во всех дисциплинах. Почему бы не рискнуть, ведь в Европейских играх и команд меньше, и требования лояльнее.

Ванесса Колодинская, чемпион мира по вольной борьбе:

Волнения пока еще нет. Мы оставляем их, наверное, на сам день уже борьбы конкретно. Я думаю, нам будет нелегко, но надеюсь, что мы будем лучше.

Идея проведения Евроигр в Баку широко обсуждалась в Минске еще четыре года назад во время проведения заседания Совета Европейских олимпийских комитетов.

Именно тогда президент Александр Лукашенко поддержал этот проект. И, вот, в дни европейских стартов глава белорусского государства в Баку. Спортивный интерес и не только – трехдневный рабочий визит.

Азербайджан – страна, о которой за пределами бывшего СССР знают немногие, поэтому власти государства решили использовать I Европейские еще и для демонстрации миру собственных сил и возможностей.

Бюджет Европейских игр в Баку – миллиард евро.

За два года азербайджанцы облагородили свою столицу, построив с нуля современные объекты: гимнастическую арену, площадку для велоспорта, центр водных видов, стрелковую арену и Национальный стадион.

Александр Лукашенко на встрече со своим другом и коллегой Ильхамом Алиевым высказал свое восхищение.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я, откровенно говоря, вас поздравляю и завидую. Это история – I Европейские Олимпийские игры состоялись именно в Баку. Эти Олимпийские игры дали толчок к завершению всех ваших мероприятий: от набережной до спортивных объектов. Это чудовищная работа проведена. В общем-то, молодцы! Мы не сомневались, что это будет сделано, но чтобы так было красиво, это просто нас потрясло. Молодцы просто!

Дружба Беларуси и Азербайджана длится еще с советских времен. А за годы суверенитета прошла еще и проверку на крепость. Баку в тяжелые моменты не раз был опорой Минску. И вот сегодня наши государства дружат не только политически, но и экономически.

Товарооборот за год – цифра вполне достойная – 330 миллионов долларов.

Надежны и кооперационные связи. В Азербайджане на сборочных производствах выходят с конвейера наши мазы и тракторы. Десятки выгодных проектов еще в проработке.

Ильхам Алиев, президент Азербайджанской Республики:

Мы очень ценим наши отношения. Гордимся тем, что нам удалось достичь за относительно короткое время в деле политического взаимодействия, экономической кооперации, совместных проектов. По всем направлениям мы видим только позитивную динамику.

Александр Лукашенко в Баку пообщался и с другими лидерами зарубежных стран. На открытие спортивного форума прибыли около трех десятков ключевых фигур политики.

Вечером на церемонии открытия I Европейских игр они все были в вип-ложе. У президента Беларуси к спорту отношение особое. И когда на парадном шествии проходила наша команда, Александр Лукашенко вместе с сыном стоя приветствовал атлетов.

Президенту Беларуси церемония открытия Европейских игр очень понравилась. Впечатлениями Александр Лукашенко поделился уже 13 июня в Баку на встрече с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом.

Александр Лукашенко:

Спорт – это наш приоритет в стране. Наши принципы, которые мы исповедуем в политике, очень созвучны принципам, которые исповедует Международный олимпийский комитет. Мы абсолютно интернациональная, многоконфессиональная, многонациональная страна, где живут в мире и согласии представители и разных конфессий, вероисповеданий и национальностей.

Александр Лукашенко предложил, чтобы Международный олимпийский комитет поддерживал спортивные начинания в странах, которые развиваются в этом направлении.

Президент Беларуси поблагодарил Томаса Баха за деятельность в международном спорте и вручил ему орден Национального олимпийского комитета за исключительные заслуги в развитии олимпийского движения.

Александр Лукашенко:

Это воля наших спортсменов. Я ее выполняю.

Лондонские кэбы, оформленные в едином стиле, – бесплатное такси для участников соревнований. Журналисты передвигаются к месту съемок на специальных шатлах, а вот зрители и гости Баку предпочитают все же передвигаться на метро.

К слову, схема подземки Баку очень напоминает минскую – две ветки. Если у нас станция-перекресток «Октябрьская», то у них, скорее, «Майская». Сегодня Баку – современный город с азиатским акцентом и европейским лоском. А спортивный азарт и дух Победы преобразил столицу Европейских игр. Впрочем, как и в свое время Минск изменился накануне чемпионата мира по хоккею.

Слышал самые лестные оценки о прошедшем в Беларуси первенстве планеты и президент Европейских олимпийских комитетов Патрик Хикки. Александр Лукашенко обсудил с ним 13 июня организацию и проведение I Европейских игр в Баку.

Александр Лукашенко:

Азербайджан организацией этого мероприятия утер нос всем тем, кто нападал, и показал свой уровень. Это нормальная развивающаяся, миролюбивая страна с прекрасным руководством и президентом, который хочет сделать добро своей стране. Поэтому критикуй его – не критикуй, но он делает доброе дело для своей страны, своего народа и, как мы увидели, для всей Европы. А критиковать нас всегда будут. Критиковать легче, чем делать. Поэтому нам надо к этому просто привыкать.

Глава белорусского государства наградил Патрика Хикки медалью Франциска Скорины за личный вклад в развитие белорусского олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений.

Как устроились белорусские атлеты на новом месте. В гости к нашей команде наведались 13 июня помощник Президента по вопросам физкультуры, спорта и развития туризма и еще министр.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Здесь созданы все условия и для отдыха спортсменов, для восстановления. Есть медицинские компоненты.

Здесь, на северо-западе Баку, вблизи главных арен живут спортсмены. Окна нашей национальной сборной видны сразу – по белорусскому флагу. 13 зданий по 13 этажей каждое строили специально к этим соревнованиям. И уже 13 июня, возможно, кто-то из спортсменов покинет эту атлетическую деревню, ведь сегодня впервые будет разыграно 13 комплектов наград I Европейских игр.

У белорусской команды сегодня первая медаль. «Серебро» досталось в жесткой борьбе в буквальном смысле.

Белорусские синхронистки уже вошли в историю как первые, кто выступил на I Европейских играх.

Сами спортсмены называют эти состязания репетицией перед большими олимпийскими стартами. К слову, именно здесь в ближайшие две недели по некоторым видам спорта разыграют путевки и на Олимпиаду в Рио.

Анастасия Маринина, пресс-секретарь НОК Беларуси:

Большой плюс I Европейских игр в Баку в том, что они проводятся за год до начала Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. У спортсменов есть возможность испытать свои силы.

В эти дни белорусские спортсмены серьезно готовятся к стартам. Ведь в «стране огней», как называют Азербайджан, почти две недели будет гореть олимпийский факел и разгораться страсти «за Победу» на исторических I Европейских играх.