Беларусь – Сербия: как проходит открытие новой эпохи во взаимодействии двух стран

Еще один важный зарубежный визит этих дней, но теперь уже Минск принимал гостей. Впервые в Беларуси – глава парламента Сербии. Это страна особая, с особой теплотой, о ней всегда говорит президент Лукашенко, поскольку сам в трудные военные времена прилетал в Белград, чтобы поддержать дружественную республику. Мне тоже приходилось бывать и в довоенной Сербии. И в тот момент, когда происходили бомбардировки НАТО, и в послевоенной стране. Скажу честно, всегда к белорусам сербы относились как братья. Тему продолжат Алексей Адашкин и Ольга Петрашевская.

Политический диалог и дружба между Сербией и Беларусью, как говорится, проверены временем. Обмен визитами проходит регулярно. Так, Александр Лукашенко посещал Сербию четыре раза. А вот президенты Югославии и Сербии были с визитами в Беларуси в 1996 и 2013 годах.

Закономерным можно считать приезд главы сербского парламента в Минск. В белорусскую столицу Майя Гойкович привезла большую делегацию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я очень рад, что за последние 5 лет мы почти в 5 раз увеличили товарооборот. Но возможности прирастать в товарообороте тоже есть. Я говорю о товарообороте потому, что это фундамент любых отношений. Я думаю, что ваш визит поспособствует еще более тесным отношениям наших депутатов и, вообще, народной дипломатии.

Майя Гойкович политикой занялась еще в начале 90-х, в очень непростое для ее страны время. В разные годы входила в парламенты автономного края Воеводины, Югославии и содружества Сербии и Черногории. Председателем Народной Скупщины она была избрана в апреле 2014 года.

Майя Гойкович, председатель Народной Скупщины Республики Сербия:

Это первый официальный визит главы парламента Сербии в вашу страну, поэтому его можно назвать историческим. Когда вы встречались с президентом Сербии, вы отметили, что за последнее время открыта новая эпоха во взаимодействиях двух стран. И я очень рада, что парламенты могут внести весомый вклад в развитие двусторонних связей. Тем более сегодня они действительно добрые и дружественные.

Председатель Скупщины побывала и в двух палатах Национального собрания. Кстати, в отличие от белорусского, парламент Сербии однопалатный.

Два года назад в Скупщине появилась группа дружбы с Беларусью. В нее вошли 57 депутатов. И это больше, чем в группах дружбы с Великобританией и Францией. Показатель говорящий.

Для нас Сербия – ключевой партнер на Балканах. Способствует этому и подписанное в 2009 году соглашение о свободной торговле. Результат есть: во внешнем товарообороте Беларуси за 2014 год Сербия поднялась с 53 позиции на 25-ю.

Драгомир Карич, почетный консул Беларуси в Сербии, предприниматель:

Я считаю Сербию с нашей стороны, стороны Европы, как мостом по сотрудничеству. Прежде всего экономика, промышленность, финансы, торговля. Тоже мы смотрим на Беларусь как на мост к Евразийскому экономическому союзу.

Рабочий тандем серба и «Беларуса» мы увидели в сотне километров от Белграда. Для Душана Росича такой напарник – проверенный вариант. Еще один трактор нашего производства стоит на мехдворе. И если первая техника под маркой МТЗ была для фермера неопознанным пашущим объектом, второго «Беларуса» в частное хозяйство покупали, оценив заметки на полях.

Душан Росич, фермер:

Белорусский трактор – это наша реалия. У него адекватная цена, за которую мы получаем то, что нам необходимо в работе. Но, конечно, я бы никогда не выложил за него ни копейки, если бы не был уверен в качестве.

Впрочем, уверен фермер не только в качестве, но и в том, что, случись с трактором техническая неприятность, ему не придется звонить на завод в Беларусь. Буквально в 20 минутах езды от деревни Душана – сборочное производство, откуда отправят и деталь, и техпомощь хоть прямо в поле.

Драголюб Швоня уже 20 лет работает с белорусскими партнерами. Ежегодно с этих конвейеров сходит около полутысячи тракторов.

Драголюб Швоня, почетный консул Республики Беларусь в Республике Сербия:

В 24 часа должен сервис прийти, решить вопрос. Самое крупное агентство Сербии проводило испытания наших тракторов: что думают люди на рынке Сербии. И 95% всем довольны.

Привет из Беларуси уже не первый год колесит и по улицам Белграда. Почти все столичные троллейбусы здесь нашего производства. А вот белорусские автобусы сербы взялись собирать, чтобы не только насыщать свой рынок, но и продавать за границу – есть интерес в Польше и Турции.

Зоран Вулович делится планами: в ближайшие годы быка собираются крепко взять за рога.

Зоран Вулович, бизнесмен:

В год мы продаем примерно 50-60 автобусов. Техника надежная, наше транспортное предприятие давно использует только «МАЗы». Мы перевели их на газ, и за счет этого получается серьезная экономия.

А ведь во времена Югославии у сербов был развит и собственный автопром. До сих пор на улицах городов попадаются легендарные автомобили завода «Застава».

Воицлав Здравкович:

Это лучшая машина. Я ее просто обожаю. Ей уже больше 20 лет и она прекрасно бегает.

Ценитель техники с историей уверяет: его «ласточка» разгоняется до 110 километров в час. Проверим. Водительская дверь открывается с трудом, но добраться до сиденья было еще полдела.

Под маркой «Yugo» в 80-х автомобили уходили в Америку и Западную Европу. Но уже в 90-х надежды Югославии были связаны вовсе не с завоеванием мирового авторынка, а просто – с миром. Началась война.

Самая кровопролитная в Европе после Второй мировой. 10 лет, перекроивших карту и приведших к распаду Югославии.

Во время атаки НАТО на территорию современной Сербии упали десятки тысяч бомб и ракет.

Здание Министерства обороны в Белграде подверглось более глобальным разрушениям, но восстанавливать его не стали, и руины так и стоят прямо в центре города. Правда, попасть туда невозможно.

Президент Александр Лукашенко посещал Белград во время бомбардировок. С тех пор прошло более 16 лет, но многие жители Сербии до сих пор вспоминают столь важную поддержку в те трагические времена.

Житель Сербии:

Лукашенко приезжал в самый разгар тех событий. Я хорошо это помню. Многие боялись выйти на улицы, а ваш президент прилетел и был вместе с сербами, не испугался.

Кстати, помимо моральной поддержки, Беларусь смогла оказать Сербии и реальную помощь – совсем недавно. В 2014 году Балканы столкнулись с разрушительным наводнением. Уже в первые дни после начала стихийного буйства в Сербию вылетела подмога из Беларуси.

Александр Йованович, житель города Шабац:

Беларусь, Россия. Друзья нашей страны помогли Сербии, и мы можем лишь от души, искренне сказать «спасибо».

Страна, за последний век сменившая восемь названий. Не единожды пережив пресловутые «до» и «после». В Сербии буквально понимаешь, что значит, когда дом – твоя крепость.

Гостей здесь традиционно встречают ракией.

Нова Бакич:

Погреб этот для своих нужд и друзей. Здесь где-то литров 800.

Нова Бакич явно скромничает, называя свои запасы самодеятельным погребом. Ракия из слив, яблок, абрикосов и винограда. Как в магазине. С той лишь разницей, что свой продукт Бакич никому не продает. Только угощает или дарит.

Нова Бакич:

Вот здесь слива 2012 года, 65 градусов.

Ракию в Сербии обычно пьют из национальных рюмок. Длинные тосты здесь говорить не принято. Главное – посмотреть в глаза каждому, с кем чокаешься.

Ново Бакич:

Живели – «на здоровье».

А вот крепость белорусско-сербской дружбы, проверенной временем, хорошо показывает, что понимание между народами заметно влияет на вкус как экономических, так и политических отношений.