Александр Лукашенко – главе Европейских олимпийских комитетов: Развитие современного общества не может быть вне спорта

Новости Азербайджана. Спортивная тематика стала главной и на встрече Александра Лукашенко с главой Европейских олимпийских комитетов Патриком Хикки. Как отметил президент Беларуси, развитие современного общества не может быть вне спорта. И в нашей стране этому уделяется немало внимания – строятся спортивные объекты, проводятся соревнования мирового уровня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, к первым в истории Европейским играм основательно подготовилась и столица Азербайджана. Город преобразился. Построены стадионы, гостиницы, новые жилые кварталы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Развитие современного общества связано исключительно со спортом. Потому что это не только здоровье, но и, прежде всего, настроение человека. Азербайджан организацией этого мероприятия утер нос всем тем, кто нападал, и показал свой уровень. Это нормальная развивающаяся, миролюбивая страна с прекрасным руководством и президентом, который хочет сделать добро своей стране. Поэтому критикуй его – не критикуй, но он делает доброе дело для своей страны, своего народа и, как мы увидели, для всей Европы. А критиковать нас всегда будут. Критиковать легче, чем делать. Поэтому нам надо к этому просто привыкать.

За личный вклад в развитие белорусского олимпийского движения, массового спорта и спорта высших достижений глава белорусского государства наградил Патрика Хикки медалью Франциска Скорины.

Напомню, сегодня завершился рабочий визит Александра Лукашенко в Азербайджан, где накануне был дан старт первым Европейским олимпийским играм.