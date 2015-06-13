Александр Лукашенко встретился с главой МОК Томасом Бахом

Новости Азербайджана. Беларусь готова сыграть значимую роль в развитии международного спортивного движения. 13 июня в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Глава белорусского государства предложил, чтобы Международный олимпийский комитет уделял больше внимания странам, где активно развивается спорт.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы члены европейской семьи. Европа — наш общий дом. Поэтому нам придется, хотели бы мы этого или нет, как стране молодой и амбициозной, играть соответствующую роль, в том числе и в спорте. Тем более что спорт — это наш приоритет в стране. Наши принципы, которые мы исповедуем в политике, очень созвучны принципам, которые исповедует Международный олимпийский комитет. Мы абсолютно интернациональная, многоконфессиональная, многонациональная страна, где живут в мире и согласии люди разных конфессий, вероисповеданий и национальностей. Очень бы вас просил, чтобы все-таки Международный олимпийский комитет и его исполком уделяли больше внимания развитию спорта в тех странах, которые развиваются в этом направлении. Да, у нас есть десятки общепризнанных лидеров в мировом спорте, но нужно поддерживать развивающиеся страны. Я знаю, что такие идеи в МОК существуют. Мы готовы с вами вместе работать на практике, чтобы этой идее придать больший динамизм.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:

Я очень рад возможности встретиться с вами. Уверен, что вы и белорусская команда сыграют важную роль в истории и проведении первых Европейских игр.

Также президент Беларуси и глава Международного олимпийского комитета обменялись мнениями о состоявшейся накануне церемонии открытия первых Европейских олимпийских игр. Национальный стадион в Баку принял — 6 тысяч атлетов из 50 стран.

В завершении встречи Александр Лукашенко вручил Томасу Баху орден Национального олимпийского комитета Беларуси.