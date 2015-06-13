Прямой эфир

Александр Лукашенко встретился с главой МОК Томасом Бахом

13 июня 2015 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Азербайджана. Беларусь готова сыграть значимую роль в развитии международного спортивного движения. 13 июня в Баку президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Глава белорусского государства предложил, чтобы Международный олимпийский комитет уделял больше внимания странам, где активно развивается спорт. 

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Мы члены европейской семьи. Европа  наш общий дом. Поэтому нам придется, хотели бы мы этого или нет, как стране молодой и амбициозной, играть соответствующую роль, в том числе и в спорте. Тем более что спорт  это наш приоритет в стране. Наши принципы, которые мы исповедуем в политике, очень созвучны принципам, которые исповедует Международный олимпийский комитет. Мы абсолютно интернациональная, многоконфессиональная, многонациональная страна, где живут в мире и согласии люди разных конфессий, вероисповеданий и национальностей. Очень бы вас просил, чтобы все-таки Международный олимпийский комитет и его исполком уделяли больше внимания развитию спорта в тех странах, которые развиваются в этом направлении. Да, у нас есть десятки общепризнанных лидеров в мировом спорте, но нужно поддерживать развивающиеся страны. Я знаю, что такие идеи в МОК существуют. Мы готовы с вами вместе работать на практике, чтобы этой идее придать больший динамизм.

Томас Бах, глава Международного олимпийского комитета:
Я очень рад возможности встретиться с вами. Уверен, что вы и белорусская команда сыграют важную роль в истории и проведении первых Европейских игр.

Также президент Беларуси и глава Международного олимпийского комитета  обменялись мнениями о состоявшейся накануне церемонии открытия первых Европейских олимпийских игр. Национальный стадион в Баку принял — 6 тысяч атлетов из 50 стран.

В завершении встречи Александр Лукашенко вручил Томасу Баху орден Национального олимпийского комитета Беларуси.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Томас Бах

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко 12 июня встретился с Ильхамом Алиевым и посетил церемонию открытия I Европейских игр
12 июня 2015 17:47

Александр Лукашенко 12 июня встретился с Ильхамом Алиевым и посетил церемонию открытия I Европейских игр

Социальные сети станут мощным инструментом в руках белорусских идеологов
12 июня 2015 17:20

Социальные сети станут мощным инструментом в руках белорусских идеологов

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Европейских игр
12 июня 2015 10:53

Александр Лукашенко направил приветствие участникам Европейских игр