«Хотел бы от вас услышать вашу точку зрения»: Александр Лукашенко принял с докладом главу Следственного комитета

Новости Беларуси. 6 сентября во Дворце Независимости Президент встретился с главой Следственного комитета. Иван Носкевич доложил о работе ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, нынешний уровень преступности позволяет вести работу в штатном режиме. Никаких острых вопросов нет. Александр Лукашенко внимательно относится к работе Следственного комитета: под его личным контролем находятся самые сложные и резонансные дела, так что Президент попросил остановиться на них отдельно. В частности, речь шла о так называемом деле Коржича и о коррупции. А проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах Александр Лукашенко поручил председателю Следственного комитета взять на персональный контроль. Окончательных результатов экспертизы пока нет, по предварительным данным причиной смерти двухмесячного малыша стал анафилактический шок после сделанной прививки. Следователи также займутся вопросами закупки этой вакцины, ее появлением в стране и применением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, что я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Хотел бы от вас услышать вашу точку зрения – совпадает ли она с моей. Второй вопрос – основной вопрос – это уголовные дела, которые находятся на моем контроле. Я так прикинул, их немало. Очень много этих уголовных дел. Как идет следствие по этим уголовным делам, все ли там честно, объективно и справедливо? Ну и вы мне обещали рассказать о ситуации в России, о взаимоотношениях с Российской Федерацией, со Следственным комитетом. Во времена, когда здесь Александр Бастрыкин был, мы договаривались о более тесном взаимодействии наших подразделений – Следственного комитета России и Следственного комитета Беларуси.

По сравнению с 2017 годом преступность в стране снизилась. На 5-6 % стало меньше тяжких преступлений и убийств. Зато следователи отмечают заметный рост правонарушений в сфере высоких технологий. За 8 месяцев таких зафиксировано на 70 % больше, чем год назад.

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Беларуси:

Мы выделяем как минимум три аспекта. Первый, конечно же, – это рост количества средств коммуникации у людей (имеется в виду компьютеров, планшетов, телефонов). К сожалению, невысокий рост правовой культуры, правовой грамотности людей. Ну и не могу не отметить возросший уровень профессиональной компетенции всех правоохранителей – и органов дознания, и следователей. У нас появилась новая техника, новые возможности, и мы теперь с легкостью вскрываем те правонарушения, которые раньше были нам недоступны.