По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много

Новости Беларуси. Все основные финансово-экономические показатели 2018 года будут выполнены, а рост ВВП уже превышает прогноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все основные финансово-экономические показатели 2018 года будут выполнены, а рост ВВП уже превышает прогноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром бюджет-2019, подготовку к II Европейским играм и белорусский футбол
Шестого сентября Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром ситуацию в экономике и структуру правительства. Здесь должны разработать главный финансовый документ на 2019 год и решить, на сколько лет вперед его планировать.
Сегодня во Дворце Независимости так же шла речь о формировании правительства и его структуры. По мнению премьера, 36 членов правительства для компактной страны – очень большое число. Но для переформатирования необходимо время.
Кодекс государственного служащего хотят разработать в Беларуси