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По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много

06 сентября 2018 14:05
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Новости Беларуси. Все основные финансово-экономические показатели 2018 года будут выполнены, а рост ВВП уже превышает прогноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много-1

Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром бюджет-2019, подготовку к II Европейским играм и белорусский футбол

Шестого сентября Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром ситуацию в экономике и структуру правительства. Здесь должны разработать главный финансовый документ на 2019 год и решить, на сколько лет вперед его планировать.

По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много-4

Сегодня во Дворце Независимости так же шла речь о формировании правительства и его структуры. По мнению премьера, 36 членов правительства для компактной страны – очень большое число. Но для переформатирования необходимо время.

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# Государственная политика # Сергей Румас # Фотофакт

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