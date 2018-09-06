По мнению Сергея Румаса, 36 членов правительства для компактной страны – много

Новости Беларуси. Все основные финансово-экономические показатели 2018 года будут выполнены, а рост ВВП уже превышает прогноз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром бюджет-2019, подготовку к II Европейским играм и белорусский футбол Шестого сентября Александр Лукашенко обсудил с премьер-министром ситуацию в экономике и структуру правительства. Здесь должны разработать главный финансовый документ на 2019 год и решить, на сколько лет вперед его планировать.