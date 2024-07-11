Х Парламентский форум БРИКС проходит в Санкт-Петербурге – какие вопросы на повестке?

Пример единства, взаимной поддержки и свободного, многостороннего диалога. Х Парламентский форум БРИКС начал работу в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участие в пленарном заседании принимает Беларусь. Нашу делегацию возглавляет председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

На форум прибыли представители Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, а также государств – участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. Это парламентарии 16 стран, не желающих жить в навязываемой Западом системе координат, которые защищают свой суверенитет, традиции, культуру и хотят выстраивать отношения на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. Этот запрос на многополярный и справедливый миропорядок наглядно подтверждает увеличение числа участников БРИКС. Коллективный Запад продолжает следовать по пути провокаций, санкций и даже угроз в адрес «неугодных» ему стран, но мы можем минимизировать этот ущерб, подчеркнула председатель Совета Федерации России.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

Ряд наших стран сталкивается с персональными санкциями в отношении физических лиц и компаний, запретом на инвестиции, ограничениями в торговле. В последние годы Соединенные Штаты наращивают свое усилие по сдерживанию технологического развития России, Китая, других стран. В связи с этим считаю очень полезным наращивать обмен законодательным опытом в области разработки нормативных правовых актов по минимизации негативного влияния санкций, а также в сферах противодействия, внешнему вмешательству и защиты государственного суверенитета.

Роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности – главная тема форума. Как ожидается, на сессиях БРИКС выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова, а также председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч.