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На сессиях БРИКС в Санкт-Петербурге выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова

11 июля 2024 07:48
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Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики принимает участие в мероприятиях форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Главная тема встречи – роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сессиях БРИКС в Санкт-Петербурге выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова-1

К дискуссии присоединились 400 участников из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, а также государств – участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. На сессиях БРИКС выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Наши интересы будут также представлять председатели постоянных комиссий Совета Республики по международным делам и национальной безопасности и по законодательству и государственному строительству. Помимо выступлений, запланирован ряд двусторонних встреч с партнерами. А уже завтра, 12 июля, в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета МПА СНГ.

# Международная политика

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