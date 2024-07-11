На сессиях БРИКС в Санкт-Петербурге выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова

Парламентская делегация Беларуси во главе с председателем Совета Республики принимает участие в мероприятиях форума БРИКС в Санкт-Петербурге. Главная тема встречи – роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К дискуссии присоединились 400 участников из Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии, ЮАР, а также государств – участников Межпарламентской ассамблеи СНГ. На сессиях БРИКС выступит председатель Совета Республики Наталья Кочанова. Наши интересы будут также представлять председатели постоянных комиссий Совета Республики по международным делам и национальной безопасности и по законодательству и государственному строительству. Помимо выступлений, запланирован ряд двусторонних встреч с партнерами. А уже завтра, 12 июля, в Санкт-Петербурге состоится заседание Совета МПА СНГ.