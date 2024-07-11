Делегация Беларуси примет участие в Х Парламентском форуме БРИКС и заседании Совета МПА СНГ

Х Парламентский форум БРИКС и заседание Совета МПА СНГ в Санкт-Петербурге: сегодня и завтра, 11 и 12 июля, в мероприятиях примет участие делегация Беларуси. Ее возглавляет председатель Совета Республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.