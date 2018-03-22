Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Увесистый пакет соглашений подтверждает: белорусскую делегацию в Грузии ждали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что получился действительно теплый и радушный прием, выступая перед руководителями СМИ, подчеркнет и наш Президент. А потом расскажет о перспективах. Цели все те же – товарооборот в 200 миллионов долларов и кооперация. И мы их достигнем. Тем более наш диалог отличает искреннее доверие и уважение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Беларусь может предложить гамму сложно- технической продукции от пассажирских автобусов до электробусов, специальной техники, пожарной техники. На днях в Тбилиси начало функционировать первое совместное предприятие по производству лифтов, подъемного оборудования. Разрабатывается вопрос об открытии в Грузии производства отечественных тракторов. Рассматриваются варианты сотрудничества в области фармацевтики, легкой, пищевой промышленности. Эти производства имеют хорошую перспективу, потому что участие наших государств в региональных интеграционных проектах открывает возможности для выхода совместно произведенной продукции на рынки третьих стран. Мы большое время уделили тому, что нам надо научиться вместе торговать с территорией Грузии на сопредельные государства. Это огромная прибавка в товарообороте, рабочих местах, это компетенции, знания людей. В этом направлении мы будем двигаться. Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»

Мы готовы оказать содействие в развитии сельского хозяйства, укреплении продовольственной безопасности Грузии. Дружественные грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством. Можем поделиться своими разработками в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Помочь в подготовке соответствующих кадров. В 2018 году, когда вы обратились ко мне за помощью при тушении пожаров, которые, к сожалению, охватили часть Грузии, мы в течение суток отозвались на это и вы к нам претензий не имели.