Начался официальный визит Александра Лукашенко в Грузию

Новости Беларуси. Начался визит Александра Лукашенко в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в международном аэропорту Тбилиси.

В Тбилиси у Александра Лукашенко плотный график. В повестке дня – официальные переговоры с грузинским коллегой Гиоргием Маргвелашвили. Встречи пройдут в узком и расширенном составах. Переговоры будут проходить во Дворце Грузии.

Ожидается, что акцент стороны сделают на экономике. Взаимный интерес у стран в промышленности, логистике, создании совместных предприятий.

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии