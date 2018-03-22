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Начался официальный визит Александра Лукашенко в Грузию

22 марта 2018 10:50
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Новости Беларуси. Начался визит Александра Лукашенко в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет главы белорусского государства совершил посадку в международном аэропорту Тбилиси.

Начался официальный визит Александра Лукашенко в Грузию-1

В Тбилиси у Александра Лукашенко плотный график. В повестке дня – официальные переговоры с грузинским коллегой Гиоргием Маргвелашвили. Встречи пройдут в узком и расширенном составах. Переговоры будут проходить во Дворце Грузии.

Ожидается, что акцент стороны сделают на экономике. Взаимный интерес у стран в промышленности, логистике, создании совместных предприятий.

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# Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Грузия

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