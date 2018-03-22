«У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией». Александр Лукашенко – на встрече с Президентом Грузии в Тбилиси

Главный акцент – на экономику. В ходе беседы Президент Беларуси выразил уверенность, что страны смогут нарастить сотрудничество во взаимной торговле. Уже в 2018 году партнеры должны преодолеть отметку в 200 миллионов долларов.

Сегодня, 22 марта, стороны намерены подписать договор, который определит отношения на многие десятилетия. К этому моменту главы государств уже провели встречу в узком составе. А в настоящее время к обсуждению белорусско-грузинских отношений присоединились участники делегаций.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я уже Президент давний. Бывал много раз и по многу раз в разных странах, практически объехал весь мир. Но я искренне скажу, что в какие-то поездки едешь, знаешь, что это тяжелая работа. Но в Грузию – я понимаю, что я еду работать, но всегда с большим трепетом. Во-первых, потому что я в Тбилиси всего лишь второй раз, к сожалению. Я как-то раньше доезжал до Сухуми и дальше у меня не получалось – в советские времена.

Здесь очень хорошие, добродушные, порядочные люди, точно такие, как в Беларуси – хлебосольные. И вы очень правильно подметили, Гиоргий, что мы делаем ради людей. Правильно: от продуктов питания до сложной техники, которую мы можем производить в Беларуси, до тех товаров, которые производите вы, и мы импортируем от вас в Беларусь. Я думаю, что в результате наших встреч двухдневных мы найдем и другие пути поставок товаров в Беларусь и наоборот, товарообмен чтобы шел более активно.

Поэтому я действительно сюда еду, как домой, хоть и второй раз, но я чувствую, что здесь близкие нам люди. Мы многому у вас учились, поэтому у нас такие добрые чувства остались к вам. И хочу заверить вас, что у Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией. Всё, на что мы способны (да и вы это видите по нашей межправительственной комиссии), всё, что Грузия видит у нас и хочет, чтобы развивалось здесь – мы всегда идем навстречу. Сразу это получится, со временем, если это сложная проблема, но мы все равно их решаем. И мы будем решать и мы достигнем того уровня, я думаю, уже в этом году – 200-миллионный товарооборот. Кто бы мог подумать, когда вообще почти ноль был.