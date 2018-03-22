Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»

Новости Беларуси. 22 марта начался официальный визит Александра Лукашенко в закавказскую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грузия – дружественная и очень близкая нам страна. Перспективный торговый партнёр. В свою очередь и Грузия для Беларуси – это большие возможности. Инвестиции в эту страну значит низкие пошлины, низкий уровень коррупции, высокий рейтинг по открытию бизнеса. За дружбу белорусского Президента благодарит Гиоргий Маргвелашвили. Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество в экономике. Репортаж из Тбилиси

Кстати, политик молодой, всего 48 лет, Президент Грузии с ноября 2013. Поддерживая курс правительства Михаила Саакашвили на сближение с США и Западной Европой, Гиоргий Маргвелашвили всегда был последовательным сторонником независимой культурной политики суверенной Грузии, сохранения и развития грузинского языка. Вот и сейчас эти направления в приоритете. Казалось бы, смотрим в разных направлениях. Но ведь участие Беларуси в ЕАЭС с одной стороны и реализацию Грузией Соглашения об Ассоциации с ЕС с другой можно выгодно использовать. Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?