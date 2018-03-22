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Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»

22 марта 2018 20:13
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Новости Беларуси. 22 марта начался официальный визит Александра Лукашенко в закавказскую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»-1

Грузия – дружественная и очень близкая нам страна. Перспективный торговый партнёр.  В свою очередь и Грузия для Беларуси – это большие возможности. Инвестиции в эту страну значит низкие пошлины, низкий уровень коррупции, высокий рейтинг по открытию бизнеса. За дружбу белорусского Президента благодарит Гиоргий Маргвелашвили.

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Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»-4

Кстати, политик молодой, всего 48 лет, Президент Грузии с ноября 2013. Поддерживая курс правительства Михаила Саакашвили на сближение с США и Западной Европой, Гиоргий Маргвелашвили всегда был последовательным сторонником независимой культурной политики суверенной Грузии, сохранения и развития грузинского языка. Вот и сейчас эти направления в приоритете. Казалось бы, смотрим в разных направлениях. Но ведь участие Беларуси в ЕАЭС с одной стороны и реализацию Грузией Соглашения об Ассоциации с ЕС с другой можно выгодно использовать.

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Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»-7


Гиоргий Маргвелашвили, Президент Грузии:
У нас есть возможность здесь вместе собираться и работать на благо наших граждан. Такие отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример. Они смотрят на нас и говорят, вот как могут люди работать. Не на благо каких-то теоретических интересов, а на благо граждан: простого жителя Минска и простого жителя Тбилиси.

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# Фотофакт # Беларусь-Грузия # Гиоргий Маргвелашвили

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