Прямой эфир

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?

22 марта 2018 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Грузии прошел и масштабный бизнес-форум, на котором подписано около 30 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-1

Есть уже и успешные примеры сотрудничества. К примеру, в Грузии развивается совместное производство лифтов: первую сотню Беларусь и Грузия должны выпустить уже в 2018 году. К 2020 и вовсе намерены выйти на 500. А к примеру, «Белкоммунмаш» уже давно прорабатывал вопрос поставок электробусов в Тбилиси и Батуми. Ещё 21 марта это детально обсудили два мэра  Минска и Тбилиси. Подтвердили интерес на полях бизнес-форума.

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-4

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-6


Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:
Мы договорились в ближайшие два-три месяца поставим гибрид сюда на опытную эксплуатацию. И один электробус зарядный. Предварительно у нас три города  в Грузии интересуются. Произойдет еще ряд встреч с мэрами городов, поэтому планы очень хорошие.

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-8

Нынешний бизнес-форум получился богатым на договоренности. К примеру, крупный контракт у «Белнефтехима». Накануне это предприятие открыло в Тбилиси свой торговый дом. Шины, лакокраска – все это прямо здесь сможет оценить грузинский потребитель.

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-11


Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:
Сумма продаж составила 4,9 миллиона долларов. Благодаря такому маркетинговому подходу мы планируем  поступательно иметь 10-15 % прирост на местном рынке.

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-13

Заинтересованы грузинские партнеры и в нашей пищевой продукции. Заметно это и по ажиотажу около стендов наших пищевых предприятий.

Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-16


Гиорги Хабашвили, генеральный директор торговой сети (Грузия):
У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции. И люди помнят о качестве белорусского продукта. Мы активно собираемся работать с Могилевским мясокомбинатом, с «Коммунаркой». Мы с ними встречались, мы с ними проходили все вопросы, делали дегустации. Очень высокого качества вся продукция.

Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?-18

Светлана Гонтарева, заместитель генерального директора предприятия «Коммунарка»:
Рассчитываем на хорошие объемы, что наша продукция найдет своего покупателя. У нас богатый опыт работы с экспортными рынками. Мы планируем обеспечить поставку на 200 тонн продукции.

Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко

# Экономика # Фотофакт # Владимир Король # Беларусь-Грузия # Игорь Ляшенко # Гиорги Хабашвили # Светлана Гонтарева

Другие новости рубрики

Все новости
Производство электробусов и предприятие по переработке молока и мяса. Какие совместные проекты возможны у Беларуси и Грузии
22 марта 2018 14:22

Производство электробусов и предприятие по переработке молока и мяса. Какие совместные проекты возможны у Беларуси и Грузии

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии
22 марта 2018 10:45

«У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии

Ведение бизнеса в Беларуси обсудили в Толедо. В переговорах участвовали 30 крупнейших компаний Испании
22 марта 2018 08:14

Ведение бизнеса в Беларуси обсудили в Толедо. В переговорах участвовали 30 крупнейших компаний Испании