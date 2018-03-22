Товары с пометкой «сделано в Беларуси». Какие предприятия заинтересовали грузинских партнёров?

Новости Беларуси. В Грузии прошел и масштабный бизнес-форум, на котором подписано около 30 документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть уже и успешные примеры сотрудничества. К примеру, в Грузии развивается совместное производство лифтов: первую сотню Беларусь и Грузия должны выпустить уже в 2018 году. К 2020 и вовсе намерены выйти на 500. А к примеру, «Белкоммунмаш» уже давно прорабатывал вопрос поставок электробусов в Тбилиси и Батуми. Ещё 21 марта это детально обсудили два мэра Минска и Тбилиси. Подтвердили интерес на полях бизнес-форума.



Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Мы договорились в ближайшие два-три месяца поставим гибрид сюда на опытную эксплуатацию. И один электробус зарядный. Предварительно у нас три города в Грузии интересуются. Произойдет еще ряд встреч с мэрами городов, поэтому планы очень хорошие.

Нынешний бизнес-форум получился богатым на договоренности. К примеру, крупный контракт у «Белнефтехима». Накануне это предприятие открыло в Тбилиси свой торговый дом. Шины, лакокраска – все это прямо здесь сможет оценить грузинский потребитель. «У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции». В Тбилиси проходит совместный бизнес-форум Беларуси и Грузии



Игорь Ляшенко, председатель концерна «Белнефтехим»:

Сумма продаж составила 4,9 миллиона долларов. Благодаря такому маркетинговому подходу мы планируем поступательно иметь 10-15 % прирост на местном рынке.

Заинтересованы грузинские партнеры и в нашей пищевой продукции. Заметно это и по ажиотажу около стендов наших пищевых предприятий. Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»



Гиорги Хабашвили, генеральный директор торговой сети (Грузия):

У белорусского продукта в Грузии имидж качественной продукции. И люди помнят о качестве белорусского продукта. Мы активно собираемся работать с Могилевским мясокомбинатом, с «Коммунаркой». Мы с ними встречались, мы с ними проходили все вопросы, делали дегустации. Очень высокого качества вся продукция.