Президент Беларуси направился в Тбилиси с официальным визитом

Новости Беларуси. Сегодня, 22 марта, Президент Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси у Александра Лукашенко плотный график. В повестке дня – официальные переговоры с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили, а также ряд других встреч. Главы государств обсудят состояние общей экономики и перспективы сотрудничества.

Одновременно с визитом белорусского лидера в Тбилиси проходят Дни Минска. На большую встречу сегодня соберутся бизнесмены и представители госструктур. В грузинской столице открывается бизнес-форум. Стороны уверены: нынешний визит и встречи на высшем уровне подтолкнут страны к новым проектам.

Александр Лукашенко прибудет в Грузию с официальным визитом 22 марта. Какие вопросы на повестке дня у Президента?