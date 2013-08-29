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Группа офицеров из России прибыла в Минск для участия в подготовке стратегического учения «Запад-2013»

29 августа 2013 14:00
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Новости Беларуси. Группа офицеров из России прибыла в Минск для участия в подготовке стратегического учения «Запад-2013». Делегацию возглавляет начальник Генштаба, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

В белорусском ведомстве уже прошла встреча с министром обороны нашей страны Юрием Жадобиным. Стороны  обсудили вопросы подготовки и проведения совместных маневров. Они пройдут на территории Беларуси и России с 20 по 26 сентября.

На военные полигоны выйдут около 13 тысяч  военнослужащих, сотни единиц бронетанковой техники, самолеты и вертолеты. Будет использована и новейшая техника, часть из которой уже принята на вооружение, а часть проходит последние испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Военные учения # Международное сотрудничество

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