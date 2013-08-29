Новости Беларуси. Группа офицеров из России прибыла в Минск для участия в подготовке стратегического учения «Запад-2013». Делегацию возглавляет начальник Генштаба, первый замминистра обороны России Валерий Герасимов.

В белорусском ведомстве уже прошла встреча с министром обороны нашей страны Юрием Жадобиным. Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения совместных маневров. Они пройдут на территории Беларуси и России с 20 по 26 сентября.

На военные полигоны выйдут около 13 тысяч военнослужащих, сотни единиц бронетанковой техники, самолеты и вертолеты. Будет использована и новейшая техника, часть из которой уже принята на вооружение, а часть проходит последние испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.