Новости Беларуси. Военные учения «Запад-2013» пройдут на 6 белорусских полигонах и в Калининградской области России. Об этом 28 августа сообщил Министр обороны нашей страны.

Это белорусско-российские учения, которые состоятся в сентябре. В них примут участие почти 13 тысяч военнослужащих, подразделения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ из Беларуси, России, Казахстана и Армении, а также представители силовых ведомств нашей страны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, пограничники.

Военные отработают действия боевой техники новых образцов: беспилотных летательных аппаратов белорусского производства, современных систем связи и навигации.

Одна из основных точек – под Осиповичами. Здесь уже подготовили базу для палаточного лагеря на 800 мест, закончили прокладывать пути движения техники от железнодорожных станций к местам проведения учений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жадобин, Министр обороны Республики Беларусь:

При определении замысла нынешнего учения учитываются современные подходы к применению войск сил на основе опыта вооруженных конфликтов, которые произошли в последние годы в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Обстановка на учении будет создана таким образом, чтобы практически задействовать максимальное количество органов военного управления. В ходе проведения учения предстоит совершенствовать оперативную совместимость штабов, дать практику командующим, командирам и штабам в планировании мероприятий военного характера.

По легенде обстановку в Беларуси – социально-политическую – пытаются дестабилизировать внешние силы. По такому сценарию, как показывает практика, начинается большинство военных конфликтов в мире.

Вооруженные силы страны – противостоят. Помощь на земле и в воздухе Беларуси оказывает Россия. Условия учений максимально приближены к реальным.

Юрий Жадобин:

Исходя из тех событий, которые сегодня происходят в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в основу замысла положен один из подобных вариантов возникновения кризисной ситуации. При этом, противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Республики Беларусь и трех прилегающих областей Российской Федерации.

Кроме репетиций оборонительных действий, войска будут отрабатывать защиту важных гособъектов и ликвидацию последствий потенциальной техногенной катастрофы.

Подобные учения, убеждают в Минобороны, далеко не показуха, а необходимость. Держат в форме свою армию сегодня даже те государства, которые никоим образом не планируют и в принципе против каких-либо конфликтов. Беларусь – не исключение.

Юрий Жадобин:

Учения «Запад-2013» – это учения оборонительного характера, которые подтверждают курс Республики Беларусь на укрепление региональной безопасности и приверженности союзническим обязательствам с Российской Федерацией.

Учения не только не угрожают какой-либо стране, но и останутся незамеченными для обычных белорусов. Импровизированные боевые действия пройдут исключительно в пределах полигонов. Кстати, понаблюдать за ними Минобороны пригласило военных атташе Литвы, Латвии, Украины и Польши.