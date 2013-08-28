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Председатель Комитета госконтроля провел прямую телефонную линию для жителей Гродненского района

28 августа 2013 19:17
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Новости Беларуси. Социальная сфера и жилищно-коммунальное хозяйство. Такие темы больше всего интересовали жителей Гродно и района во время прямой телефонной линии председателя Комитета госконтроля Александра Якобсона.

Отсутствие автобусных маршрутов в новых микрорайонах, нехватка школ и детских садов, не вовремя сделанный капитальный ремонт домов. На все жалобы будут даны компетентные ответы. Однако, как отметил Александр Якобсон, решаться такие вопросы должны не на республиканском и даже не на областном уровне.

Посетили специалисты госконтроля 28 августа и предприятия гродненского региона. Так, у компании, производящей оборудование для молочно товарных ферм, внешнеторговый баланс оказался в минусе. Такую ситуацию бизнесмены объясняют просто: своей продукцией они еще не насытили внутренний рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:
Учитывая, что много импортных составляющих в их оборудовании, в их изделиях, то это привносит вот это отрицательное сальдо внешнеторгового баланса. Я думаю, что со временем эта тема уйдет, когда мы насытим собственный рынок и перейдем на экспортные поставки. Но вместе с тем – и я об этом прямо и открыто сказал – многопрофильное предприятие, где можно на экспорт организовывать поставку другой продукции. Вот железобетонный у них целый есть здесь заводик.

# Александр Якобсон # Государственная политика # Комитет госконтроля # Комитет госконтроля Республики Беларусь

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