Сирийцы – американцам: Оставьте нас в покое! Мы хотим жить, как все

Новости Сирии. Внимание мировых СМИ приковано к Сирии. Страна на грани войны. Некоторые эксперты заявляют, что точечные удары могут последовать уже ближайшей ночью. При этом страны НАТО, которые и приняли такое решение, не учитывают мнение ни ООН, ни других государств.

Тем временем, Сирию в спешном порядке покидают иностранцы. В аэропорт Домодедово только за последние сутки прибыло около сотни человек, среди них — и наши соотечественники. Посольство Беларуси в Сирии продолжает работу и оказывает всяческую поддержку нашим гражданам.

Виолетта Ейса-Фархат:

Звуки страшные. Детям страшно спать иногда. Бегаем, на пол ложимся. Конечно, обидно. Сирия – красивая страна очень.

В красивую, а главное, мирную Сирию белоруски приехали 13 лет назад, когда отец решил вернуться на историческую родину. Сестры обзавелись своими семьями. Жили в небольшой деревушке недалеко от Дамаска. Когда взрывы затронули и их поселок, выбор стал очевиден.

Сегодня они приземлились в Домодедово. А уже через пару часов их поезд отправиться в Витебск. Пока им сложно даже говорить по-русски, но эмоции скажут все сами за себя.

Виолетта и Лолита Ейса-Фархат:

Хотим всех поблагодарить – Россию, Беларусь – всех, кто нам помог, спасибо вам большое. Всем сотрудникам МЧС.

В Сирию давно не летают гражданские самолеты, только экстренные рейсы. Вчера поздно вечером в московский аэропорт прибыл один из самолетов МЧС России, на борту которого находилось 89 человек. Среди них – и 9 белорусов. И сегодня снова – спецрейс. Из Латакии прилетели 75 человек. Большинство пассажиров – женщины и дети.

Леонид Коровайко, заведующий консульским отделом посольства РБ в РФ:

По состоянию на сегодняшний день прибыло уже в пределах 10 спецбортов из Сирии, и доставлено самолетами МЧС России примерно 70 человек. Посольство постоянно готово оказывать помощь нашим беженцам их этой страны.

Еид Хассан:

Мы следим по всем разным каналам, как это говорят. Поэтому переживаний у нас больше. Они там живут, они видят.

Еид Хассан приехал в Беларусь около 20 лет назад. В Сирии у него осталась родители. Он каждый день созванивается с ними и с замиранием сердца смотрит выпуски новостей. То, что сейчас происходит с его родиной, затрагивает до глубины души. Даже за тысячи километров.

Еид Хассан:

Америка хочет всегда в наш район – Ближний Восток, создает и диктует условия, как они захотят. Я хочу сказать им: оставьте нас в покое. Мы хотим жить, как и все.

Тем временем, ситуация в арабской республике накаляется до предела. Буквально завтра страны НАТО готовы начать военную операцию против Сирии.

Сценарий молниеносной войны: от 300 до 500 крылатых ракет запустят по военным аэродромам и комплексам ПВО. Будут ли жертвы среди гражданских? В этом сомневаться не приходиться. При том, что Запад вступил не в свою войну и продолжает воевать, прикрываясь все теми же «гуманистическими» лозунгами о защите интересов мирных граждан, о демократии и справедливости.

Вместе с тем за время вооруженного конфликта в Сирии беженцами стали уже миллионы человек, десятки тысяч погибли. И западный ветер едва ли принесет хорошие перемены. Как не принес их в свое время ни в Ливию, ни в Ирак, ни в Египет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.