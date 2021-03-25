Посол КНР в Беларуси: Китай на площадке ООН выступил против антибелорусской резолюции

Новости Беларуси. Китай на площадке ООН выступил против принятия антибелорусской резолюции. Об этом 25 марта сообщил посол КНР в Беларуси Се Сяоюн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о документе в отношении прав человека в нашей стране, принятом на заседании Совета ООН в Женеве 24 марта. Отдельные страны Запада не оставляют попыток навязать свое мнение, используя для этого разные инструменты. Комментируя такие шаги, дипломат заверил, что Китай намерен и впредь защищать позицию белорусской стороны.

КНР выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и уважает избранный страной путь развития – заявил Се Сяоюн.