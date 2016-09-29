Государственный визит Александра Лукашенко в Китай: на 29 сентября запланированы переговоры с Си Цзиньпином

Новости Беларуси. Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Китай. Накануне борт № 1 приземлился в аэропорту Пекина. Красная ковровая дорожка, почетный караул – главу государства встречали по всем правилам торжественного церемониала.

На 29 сентября в Пекине запланированы переговоры Президента Беларуси с Председателем КНР Си Цзиньпином.

По итогам встречи ожидается подписание около трех десятков документов о развитии сотрудничества в политической, экономической и социальной сферах. Также предусмотрен ряд других официальных двухсторонних встреч.

Александр Лукашенко посетит и Пекинский университет, где запланировано общение со студентами и руководством вуза.

Этот визит Александра Лукашенко в Китай станет уже девятым, а статус «государственный» говорит о серьезных намерениях Беларуси.

В нашу страну председатель КНР Си Цзиньпин с трехдневным визитом приезжал в мае 2015 года. Отношениям двух стран 25 лет, но особый размах они получили в последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.