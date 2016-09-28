Прямой эфир

В Заводском районе избранным депутатам шестого созыва 28 сентября вручили мандаты

28 сентября 2016 20:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последняя точка парламентского марафона. В Заводском районе избранным депутатам 28 сентября торжественно вручили мандаты.

Доверенных лиц новых парламентариев также наградили грамотами. Среди них – учителя, инженеры, директора школ.

К слову, депутатские кресла в Заводском районе заняли трое кандидатов. Непосредственно к работе народные избранники приступят 11 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:
Определённый участок пройден, очень ответственный участок. Но впереди, я считаю, что даже более важный, более ответственный путь, который мы должны пройти, должны выполнить все обещания.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:
Я считал бы, конечно, что нам надо меньшее количество нормативных актов, что нам надо упрощать нашу нормативную базу.

Как всегда, бюджетный пакет вызывает много вопросов.

Ну а вообще общее направление должно быть такое – нормативная база должна быть стабильной, простой, понятной людям и она должна быть также гибкая.

# Выборы-2019 # Валерий Бороденя # Валерий Курсевич

Другие новости рубрики

Все новости
«КНР – наш надёжный партнёр, всех стран Содружества»: Сергей Лебедев на конференции в Минске
28 сентября 2016 18:12

«КНР – наш надёжный партнёр, всех стран Содружества»: Сергей Лебедев на конференции в Минске

Президент Беларуси направился с визитом в КНР: борт №1 вылетел из Минска
28 сентября 2016 18:07

Президент Беларуси направился с визитом в КНР: борт №1 вылетел из Минска

Владимир Амарин: «Сейчас наше сотрудничество с Китаем переходит в кредитно-инвестиционную плоскость»
28 сентября 2016 18:04

Владимир Амарин: «Сейчас наше сотрудничество с Китаем переходит в кредитно-инвестиционную плоскость»