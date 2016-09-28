В Заводском районе избранным депутатам шестого созыва 28 сентября вручили мандаты

Новости Беларуси. Последняя точка парламентского марафона. В Заводском районе избранным депутатам 28 сентября торжественно вручили мандаты.

Доверенных лиц новых парламентариев также наградили грамотами. Среди них – учителя, инженеры, директора школ.

К слову, депутатские кресла в Заводском районе заняли трое кандидатов. Непосредственно к работе народные избранники приступят 11 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Определённый участок пройден, очень ответственный участок. Но впереди, я считаю, что даже более важный, более ответственный путь, который мы должны пройти, должны выполнить все обещания.

Валерий Бороденя, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва:

Я считал бы, конечно, что нам надо меньшее количество нормативных актов, что нам надо упрощать нашу нормативную базу.

Как всегда, бюджетный пакет вызывает много вопросов.

Ну а вообще общее направление должно быть такое – нормативная база должна быть стабильной, простой, понятной людям и она должна быть также гибкая.