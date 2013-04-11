Государственная программа «Чистая вода» обеспечит Минскую область питьевой водой надлежащего качества

Новости Минской области. Хрустальное качество. До 2015 года в Минской области обеспеченность населения питьевой водой надлежащего качества составит 98 процентов. Об этом сообщили в Миноблисполкоме.

На 2013 год из областного бюджета на реализацию программы «Чистая вода» выделено почти 75 миллиардов рублей. Планируется строительство 35 станций обезжелезивания, реконструкция 45 очистных сооружений.

К концу пятилетки в столичном регионе появится новых 250 объектов водоснабжения и водоотведения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Чирковский, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Миноблисполкома:

Порядка 84 % обеспечено население в сельской местности. Больший упор сейчас – программе «Чистая вода», из 250 объектов 147 объектов – в агрогородках, то есть мы идем к населению. Программу мы выполняем, и я считаю, что намеченные темпы увеличения объемов выполняемых работ позволит быстрыми темпами достигнуть желаемого результата.

Тем временем, в Крупском районе новые артезианские скважины построят в 10 населенных пунктах. Это поможет улучшить качество питьевой воды.

Среди планов на нынешний год - возведение городского канализационного коллектора. Существующий почти полностью устарел. Стоимость проекта -11, 5 миллиардов рублей. Пока освоена четверть средств.

Анатолий Гончар, заместитель председателя Крупского райисполкома:

На сегодняшний день мы запланировали пробурить в городе Крупки 2 артезианские скважины, что позволит улучшить водоснабжение города, и по Крупскому району в этом году реализуем такие проекты, как, например, строительство артезианской скважины и станции обезжелезивания в поселке Ленок, где, конечно же, качество воды низкое и очень много железа.