Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в укреплении отношений с Латвией по всем направлениям. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Витебске, где состоялась его встреча с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсем.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся как двустороннего сотрудничества, так и отношений нашей страны с Евросоюзом. Владимир Макей подчеркнул, что потенциал Беларуси и Латвии в торгово-экономической сфере далеко не исчерпан. Есть ряд предложений, которые выгодны обеим сторонам.

Глава МИД Латвии особо отметил тесные межрегиональные отношения республик. Взаимный товарооборот составил около трёх с половиной миллиардов долларов. По этому показателю Латвия заняла 5 место и 4 по экспорту среди стран, с которыми мы торгуем.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

В принципе, могу сказать, что по всем этим вопросам мы нашли взаимоприемлемые решения и договорились о действиях, которые будут приемлемы для всех сторон. Конечно же, мы обсуждали и тематику наших отношений с Европейским союзом, мы провели четко нашу позицию, белорусской стороны относительно сотрудничества с Европейским союзом, также решили позицию наших коллег.

Эдгарс Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:

Мы поручили нашим консульским службам проработать вопрос об облегченном пересечении границы, так что будем прорабатывать этот вопрос. Думаю, что подпишем скоро соответствующие изменения в Соглашении.

10 апреля в Витебске подписан договор между правительствами Беларуси и Латвии о режиме госграницы. Тем самым завершается многолетний процесс её становления и оформления.

Фактически документ подтверждает отсутствие территориальных вопросов между государствами. Определены также основные направления сотрудничества погранслужб.

К слову, в прошлом году белорусско-латвийскую границу пересекли около миллиона граждан и более 500 тысяч транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.