Президент по поводу «Динамо»: Чиновники, функционеры сотни тысяч долларов получили уже в этом году

Новости Беларуси. Перспективным спортсменам будут платить стипендию, а клубы должны активнее зарабатывать деньги самостоятельно. Об этом сегодня шла речь на Докладе Президенту по вопросу государственной поддержки в спорте.

Александру Лукашенко представили два проекта Указов, подготовленных на основе поручений, которые были даны на совещании по спорту 29 января. Тогда Глава государства поручил доработать проект нового Указа об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта, который должен максимально обеспечить справедливые условия их функционирования и эффективное распределение госсредств. Также было поручено переработать подход к назначению различного рода стипендий спортсменам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стипендию платить только перспективным спортсменам, которые завтра покажут результат и у которых (это ж будут, в основном, молодые люди) в общем-то, денег нет. И им надо дать эту стипендию. Она не должна быть чрезмерной. Что касается поддержки клубов, нам надо еще раз к этому подойти, потому что в это непростое время, оно не простое, вы же чувствуете в Правительстве, вы же члены Правительства, оно непростое, это время. Нам бы не заняться финансированием структур, которые должны зарабатывать сами. Это люди инициативные, пусть зарабатывает на себя. Потому что живут они безбедно. И спортсмены, команда, если она клубу принадлежит, и особенно чиновники клубные, живут небедно. Вот недавно мне доложили информацию, по-моему, вы докладывали, по поводу «Динамо». Вы посмотрите: провалили полностью сезон, они уже в этом году тысячи, сотни тысяч долларов - чиновники, функционеры - получили. И говорят, что у них все нормально, а мы сейчас им будем оказывать государственную поддержку какую-то. Да. Клубам надо оказывать поддержку. Но только на ту часть, которая направлена спортсменам и для развития спорта.

Основная концепция представленных проектов Указов Президентом была поддержана. После некоторых доработок документы будут подписаны Главой государства. Как только это произойдет, спортивная сфера начнет работать в новом режиме.

Александр Шамко, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Одна из новаций – касающаяся мотивирования клубов на зарабатывание денежных средств. То есть мы должны снижать планомерно к 2015 году (такая задача стоит) нагрузку на бюджет, учиться зарабатывать средства сами на развитие клуба. Поэтому такой порядок определен. Остается также добавить, что еще выделяется приоритет в клубах, также выработаны вопросы заработной платы - все это четко в этих указах определено.

В Беларуси привыкли, что внимания и денег на спорт не жалеют. Строятся новые объекты, финансируются команды, а средняя зарплата в некоторых клубах составляет 200 млн. рублей. При этом эффективность, что называется хозяйственной деятельности, этих организаций оставляет желать лучшего.

Вступивший в силу в начале прошлого года президентский Указ ставил целью «расшевелить» спортивных функционеров. И действительно, доходы отрасли выросли вдвое. Но все равно мизер по сравнению с госдотациями и спонсорской помощью. Два месяца с небольшим прошло после масштабного совещания по поддержке спорта.

Поддерживать и вкладываться в развитие спорта государство будет и дальше. Другое дело, что клубам и организациям надо тоже стараться искать источники дохода, думать, как заработать, а не полагаться исключительно на деньги из бюджета страны.

Александр Лукашенко:

Я не хотел бы определять количество этих стипендий. Пускай это будет 5 тысяч, а не 500 или 250, но если нет соответствия критериям, которые мы выработали, значит, это будет две стипендии. То есть надо определиться, по каким итогам, по каким результатам и кому мы будем выдавать эту стипендию. Я против того, чтобы выдавать стипендию за победу. Даже на олимпийских играх. Победил спортсмен на Олимпийских играх — давайте ему заплатим. Да и мы платим немало. У нас есть и другие возможности, и олимпийцы, победители, призеры этим всегда пользуются. Мы бесплатно даем земельный участок. Мы оказываем иную поддержку. Спонсоры подарки делают приличные: от автомобилей до денежных вознаграждений. И если этот олимпиец перспективен, и он подтверждает ежегодно результаты, так пусть пользуется стипендией.

Все нюансы и нововведения подготовленных документов Президенту доложили вице-премьер Анатолий Тозик, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Игорь Рачковский, министр спорта и туризма Александр Шамко и помощник Президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Максим Рыженков.