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Серж Саргсян официально вступил в должность президента Армении

09 апреля 2013 14:27
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Новости Армении. Серж Саргсян официально вступил в должность президента Армении. В Ереване прошла инаугурация главы государства. На ней присутствовали депутаты, представители правительства Армении и зарубежные гости, в том числе представители Беларуси.

Напомним, Серж Саргсян был переизбран президентом в конце февраля. Он победил по итогам первого тура, набрав около 60% голосов.

Наблюдатели от различных международных организаций отметили, что выборы соответствовали мировым стандартам и прошли без особых нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

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