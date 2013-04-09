Новости Армении. Серж Саргсян официально вступил в должность президента Армении. В Ереване прошла инаугурация главы государства. На ней присутствовали депутаты, представители правительства Армении и зарубежные гости, в том числе представители Беларуси.

Напомним, Серж Саргсян был переизбран президентом в конце февраля. Он победил по итогам первого тура, набрав около 60% голосов.

Наблюдатели от различных международных организаций отметили, что выборы соответствовали мировым стандартам и прошли без особых нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.