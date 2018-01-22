Государственная граница Беларуси. Кто и как охраняет нашу безопасность

Новости Беларуси. Развитие пограничной инфраструктуры, внедрение новых технологий и совершенствование системы мониторинга. Александр Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Миграционный кризис и повышенная террористическая опасность в странах ЕС, растущий риск транзита оружия и контрабанды наркотиков. Международная обстановка требует надежной защиты рубежей. Как подчеркнул глава государства, Беларусь является островом безопасности на Евразийском континенте.

На посту круглосуточно, чтобы остановить каждого, кто попытается незаконно пересечь белорусскую границу. На вооружении самые современные технологии. Но и классику жанра никто не отменял. Овчарка Стелс служит в пограничниках три года. В том числе на заставе «Молодечненская».

Андрей Саевич, солдат срочной военной службы:

На моем счету со Стелсом два задержания. Выезжал я в наряд, и поступила информация, что сработал участок. Очень много снега было, было тяжело бежать, но мы все-таки с этим справились, добежали. И Стелс нас не подвел – добежали, догнали и задержали.

Одна из новых белорусских застав. И, между прочим, недалеко от площадки строительства Белорусской АЭС. Так что направление стратегическое. Подход к службе здесь соответствующий (хотя в любом месте границы второстепенных задач быть не может).

Артем Хинец, начальник пограничной заставы «Молодечненская»:

Обеспечены всем необходимым, включая все единицы техники, как наземной, так и водной. На заставе присутствует и лодка жестконадувная, транспортные средства грузового и легкового типа. Так же квадроциклы, мотоциклы, что обеспечивает мобильность пограничной заставы.

Граница нынешняя, понятно, отнюдь не периметр с колючей проволокой. Это граница интеллектуальная. Задача сегодня – не только эффективно выполнять задачу, но и разумно использовать ресурс. Поэтому по периметру камеры и датчики – следить за обстановкой в реальном времени может оператор. Разумеется, и днем, и ночью.

Более того, современная сигнализация не срабатывает на животных и погодные явления. Так что ложные выезды исключены.

Павел Смоляк, заместитель начальника пограничной заставы «Молодечненская»:

Самый интересный эпизод был, когда нарушители попытались имитировать животное. То есть они перелезли через забор, надели на ноги имитацию лосиных копыт и осуществили переход контрольно-световой полосы. Сразу же поехали, проверили участок. Есть различия следов имитированных и настоящих следов животных. Не заняло много времени выявить.

В 2017 году в Беларуси появились несколько новых застав. Есть планы и на ближайшее будущее. «Каменный лог» готовят к открытию, начнут строительство новых объектов и на украинском направлении. Персонал на рубежи переводят благодаря оптимизации тыловых структур, и, опять же, современному оборудованию. Если раньше для выполнения одних и тех же задач нужно было 20 человек, то сегодня благодаря технологиям достаточно 8.

Екатерина Жилянина, СТВ:

В прошлом году белорусские пограничники задержали 600 нарушителей. Причем абсолютно большинство – 530 нелегалов – вне пунктов пропуска. Вот таким образом проникнуть через границу пытаются не только незаконные мигранты, но и преступники: экстремисты, наркоторговцы и контрабандисты.

Оперативное видео. Кадры задержаний. Пограничники с применением оружия задерживают нелегалов. Чаще всего в 2017 году по факту выяснялось: выходцы из Вьетнама, Афганистана, Индии и других стран через Беларусь пытались проникнуть в Евросоюз. В нашу страну проще всего им попасть через Россию. Но еще хуже, когда цель нарушителей – провезти оружие или наркотики.

Последних в 2017 году пограничники обнаружили 100 килограммов. Что впечатляет – это в 35 раз больше, чем годом ранее. Вот поэтому Президент и обращает в очередной раз внимание на то, нельзя расслабляться ни в коем случае. Время сейчас такое, что на границе спокойнее не становится.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы будем совершенствовать систему противодействия угрозам и вызовам безопасности границ Беларуси, будем обновлять формы дальнейшего развития пограничного ведомства. Мы выделяем немало средств для охраны государственной границы. Беларусь является островом безопасности сегодня уже на Евразийском континенте. Мы несем приличные затраты, препятствуя разного рода мигрантам, бандитам, преступным группировкам проникновению в Европу и обратно на Восток. Выполняем важную международную функцию здесь, в Беларуси. Но, скажу откровенно, международное сообщество, особенно европейцы, да и россияне могли бы финансово более активно поучаствовать в том, чтобы поддержать наши усилия по борьбе с разного рода правонарушителями.

Миграционный кризис в Европе. Возрастающая террористическая угроза по всему миру. Вооруженные конфликты. Вот и результат – столь опасные потоки нелегалов с Запада на Восток, с Востока на Запад.

Где и в какой момент аукнется ошибка пограничников, никто не знает. Слишком высока ее цена, будь то перемещение террористов, контрабанда оружия или наркотрафик. В общем, Беларусь здесь действует не только в своих, но и в общих интересах.

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

В этом году подписана с Россией программа обустройства государственной границы на пять лет. Это строительство и рубежей охраны, и застав. Что касается помощи странам Евросоюза – да, здесь немножечко нами в прошлом году было недоработано. В этом году мы эту работу еще больше усилим. Надо, чтобы наши партнеры знали, что мы тоже защищаем их рубежи. Та же нелегальная миграция – она же у нас не остается, она идет в страны Восточной Европы. Так что мы при встрече со своими коллегами будем поднимать эту проблему. Потому что нужно совместно с этим злом бороться.

Исходя из этих актуальных мировых тенденций и подготовлено решение по охране границы на 2018. Там, где надо, усилят работу, перераспределят ресурс, усовершенствуют систему мониторинга. Продолжится модернизация, строительство инфраструктуры, внедрение современных технологий.

Решение Александр Лукашенко 22 января подписал. И поставил перед пограничниками новые задачи, чтобы повысить надежность, обеспечить полную безопасность.

Под охраной более 2300 километров. 82 пункта пропуска. Когда-то пограничные пункты на автодорогах были рассчитаны на обслуживание 300 машин, а сегодня принимают 3000. Справляться с нагрузкой как раз и помогает модернизация, электронные очереди и все остальные бонусы века смарт-технологий. Кроме автодорог еще речные порты, ж/д станции, аэропорты.