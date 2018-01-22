Принимаются хорошие документы, а вот контроля за их исполнением пока недостаточно: Антуфьев о работе Межпарламентской ассамблеи СНГ

Как отметил Михаил Мясникович, в целом, Беларусь положительно оценивает работу этой организации. В рамках стран Содружества работает много долгосрочных программ: «Стратегия экономического развития СНГ до 2020 года», межгосударственная программа инновационного сотрудничества, программа по совместной борьбе с преступностью. Немало и локальных проектов. Подробно на встрече говорили о возможности межпарламентского контроля за реализацией этих документов.

Сергей Антуфьев, временно исполняющий должность генерального секретаря – руководитель Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ:

Принимаются хорошие документы, а вот контроля за их исполнением такого полновесного, это с позиций глав государств, пока недостаточно. Было высказано пожелание Президентом Республики Беларусь, чтобы Межпарламентская ассамблея взяла на себя вот эту форму контроля.

Среди задач на ближайшую перспективу – разработка модельного законодательства, позволяющая сближать и гармонизировать нормативно-правовые акты государств объединения и мониторинг избирательных процессов. Эти вопросы стороны обсудили более детально. Тем более что 2018 год в СНГ пройдет под знаком больших политических кампаний: президентские выборы в России и Азербайджане, а так же в парламент Молдовы.