Кент Харстед: Я хотел бы поблагодарить всех членов белорусской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Новости Беларуси. Беларусь придает большое значение сотрудничеству с Парламентской ассамблей ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перспективы такого взаимодействия обсуждали на встрече председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко со спецпредставителем этой европейской структуры Кентом Харстедом. Делегация нашей страны активно работает в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Только за 2017 год Беларусь инициировала принятие нескольких важных резолюций, в том числе по борьбе с наркотрафиком и торговлей людьми, по развитию зеленой экономики. Белорусская делегация планирует участвовать в весенней и зимней сессиях организации. Уже сейчас наши специалисты готовятся представить новый документ, который будет касаться сферы кибербезопасности, а также противодействия терроризму.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное наверное то, что все резолюции, которые предлагает Республика Беларусь, они носят объединительный характер. Они не направлены против кого-то, они направлены на укрепление доверия, на развитие диалога многостороннего. Все это делается во имя стабильности. Мы, на сегодняшний день, делаем все для того, чтобы парламенты двигались навстречу друг другу. В свою очередь, Кент Харстед высоко оценил уровень организации сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходила в Минске летом 2017 года. Международная встреча объединила дипломатов из нескольких десятков стран. Участники обсуждали глобальные вопросы по укреплению общей стабильности в регионе.