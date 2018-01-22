Как будет проходить предвыборная агитация кандидатов в депутаты в Минской области

Местные власти определили перечень мест, где разрешено устраивать пикеты и размещать информационные материалы. Кроме того, потенциальные депутаты и их помощники могут использовать такой ресурс, как радио. Ну и встречи с избирателями – основной инструмент «получения» голосов.

Новости Беларуси. Предвыборная агитация кандидатов в депутаты местных Советов началась на Минщине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Николай Бурый, председатель районной комиссии по выборам депутатов районного Совета:

Для этого созданы специальные места для встречи с депутатами. На них будут обсуждаться или подниматься вопросы о том, как депутаты думают проводить свою работу в округах и что они будут делать по своей избирательной кампании.

На заседании комиссии произведена жеребьевка. Каждому депутату предоставляется эфирное время в пределах 3 минут на выступление по радио.